Ursula császárnő a forradalom leverését ünnepli október 23-án Budapesten

Győzelmi tort ülni jön tehát Magyarországra Ursula von der Leyen. A legkevesebb, hogy ehhez mi nem asszisztálunk.
Ne bírjuk mondani, hogy éljen Ursula!
Győzelmi tort ülni jön Magyarországra az Európai Bizottság vezetője.
Győzelmi tort ülni jön tehát Magyarországra Ursula von der Leyen. A legkevesebb, hogy ehhez mi nem asszisztálunk.
Ne bírjuk mondani, hogy éljen Ursula!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.