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Ursula császárnő a forradalom leverését ünnepli október 23-án Budapesten

Győzelmi tort ülni jön Magyarországra az Európai Bizottság vezetője.

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Czirják Imre
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2026. 10. 20. 11:18
Fotó: DURSUN AYDEMIR
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Győzelmi tort ülni jön tehát Magyarországra Ursula von der Leyen. A legkevesebb, hogy ehhez mi nem asszisztálunk. 

Ne bírjuk mondani, hogy éljen Ursula! 

 

ursula von der leyenbirodalomMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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