Kompetenzstreit zwischen Brüsseler Westen und EU-Osten spitzt sich zu (dritter Teil)

Für das Ungarische Verfassungsgericht müssen nationale Behörden die Untätigkeit der EU in Einwanderungsfragen ausgleichen.

—

Erster Teil: Warschau fordert die Einhaltung der Verträge und weigert sich, die vom EUGH verhängten Zwangsgelder zu zahlen

Zweiter Teil: EU-Rechtsprechungsrecht vs. Verfassung: Urteile und Gegenurteile zwischen dem EUGH und dem rumänischen Verfassungsgericht

—

Im Gegensatz zu den jüngsten Urteilen der Verfassungsgerichte in Polen und Rumänien bekräftigt das Urteil des ungarischen Verfassungsgerichts vom 10. Dezember 2021 zum Urteil des EU-Gerichtshofs vom 17. Dezember 2020 nicht unmittelbar den Vorrang der ungarischen Verfassung bzw. des ungarischen Rechts vor dem EU-Recht oder der Rechtsprechung des EUGH. Denn, wie es in der Urteilsbegründung heißt, erstreckt sich die von der Regierung Viktor Orbáns geforderte Auslegung des ungarischen Grundgesetzes im Zusammenhang mit der Einwanderungspolitik „nicht auf die Prüfung des Vorrangs des EU-Rechts“.

Es hat also nichts mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zu tun, das die Brüsseler Eliten im vergangenen Oktober in Rage versetzte. Das polnische Urteil bezog sich jedoch, wie auch die ähnlichen Urteile des rumänischen Verfassungsgerichts vom Juni und Dezember letzten Jahres, auf eine ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Organisation und Funktionsweise der Justiz.

Diese beiden Verfassungsgerichte haben sich also frontal gegen den Justizputsch gestellt, den der EUGH mit Unterstützung der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments versucht hat, um die Kompetenzen der EU zu erweitern und den Charakter dieser supranationalen Organisation ohne neuen Vertrag umzugestalten.

Das ungarische Urteil bezieht sich hingegen auf eine geteilte Zuständigkeit bezüglich der Einwanderungspolitik. Aber auch in diesem Bereich gibt es eine Antwort auf den juristischen Aktivismus der militanten Richter in Luxemburg, indem es einige allgemeine Grundsätze aufstellt, die es der ungarischen Regierung heute ermöglichen, zu sagen, dass sie die Urteile des EUGH, die sich gegen eine wirksame Bekämpfung der illegalen Einwanderung richten, nicht umsetzen werde.