Jene Polen, die den Niedergang der katholischen Kirche in Irland bremsen

Polen/Irland – Sligo, eine Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern in der Diözese Elphin an der Nordwestküste der Republik Irland, mit einer polnischen Minderheit von 2.000 Personen in der Stadt selbst und ihrer Umgebung. Seit nunmehr über fünfzehn Jahren ist einer der Bezugspunkte für diese Gemeinde die Pfarrei St. Anna, in der die Seelsorge für Polen derzeit von Pater Stanisław Kardaś ausgeübt wird, der vom Bischof von Rzeszów in Polen dorthin delegiert wurde. Pater Kardaś und seinen Vorgängern ist es gelungen, in dieser Pfarrei in Sligo ein dynamisches pastorales Zentrum für die einheimischen Polen zu schaffen. Jede Woche zelebriert Pater Stanisław eine Messe auf Polnisch, deren Liturgie von den Gläubigen sorgfältig vorbereitet wird. Er spendet die Sakramente, übernimmt die Rolle des Seelsorgers im Krankenhaus, besucht Gefangene und nimmt an Treffen von Gebetsgruppen teil. Die um die Gemeinde versammelten Polen veranstalteten in den Jahren vor der Pandemie zweimal hintereinander ein Familienpicknick mit selbstgekochten Speisen, Musik und Attraktionen für Kinder. Diese Veranstaltung richtete sich auch an andere Gemeinden, insbesondere natürlich an die „ethnischen“ Iren, um eine Gelegenheit zu schaffen, beide Gemeinden zu integrieren und innige Beziehungen zwischen ihnen zu knüpfen. Diese Initiative sowie die Weihnachtsversammlungen, bei denen traditionelle polnische Lieder gesungen und Geschenke für die Kinder verteilt wurden, wurden aus einem gemeinsamen Fonds finanziert, der jeden Sonntag durch die Spenden der polnischen Gläubigen gesammelt wurde. Die pastoralen und kulturellen Aktivitäten der polnischen Gemeinde in Sligo wurden lange Zeit vom Bischof und den örtlichen Priestern unterstützt, darunter auch von dem derzeit für die Diözese Elphin zuständigen Bischof Kevin Doran.

Sligo bildet keine Ausnahme. In der Republik Irland leben laut der Volkszählung von 2016 mehr als 120.000 Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit, was etwas mehr als 2,5 % der Bevölkerung entspricht und die Polen zur größten ausländischen Gemeinschaft des Landes macht. Rechnet man die in Polen geborenen, aber eingebürgerten Polen hinzu, liegt die Zahl wahrscheinlich bei rund 200.000, bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 5 Millionen Seelen (4,76 Millionen laut Volkszählung von 2016). Nach dem Beitritt Polens zur EU im Jahr 2004 war Irland neben dem Vereinigten Königreich und Schweden eines der drei Länder, die ihre Grenzen sofort für polnische Arbeitnehmer geöffnet hatten. Und wie im benachbarten Großbritannien hat die polnische Einwanderung erheblich dazu beigetragen, den Niedergang der örtlichen katholischen Kirche zu verlangsamen und sogar Gemeinden wiederzubeleben. Die Kirche in Irland selbst erlebt einen beschleunigten Niedergang. Zwischen 1984 und 2011 war der Anteil der Iren, die an der Sonntagsmesse teilnahmen, von 90 % auf 18 % gesunken. Auch in Polen ist der Trend rückläufig, aber der Rückgang ist deutlich weniger ausgeprägt. Im Jahr 1980 besuchten im kommunistischen Polen 51 % der Gläubigen die Sonntagsmesse. Im Jahr 2000 waren es noch 47,5 % der Katholiken, die jede Woche an der Sonntagsmesse teilnahmen, aber 2010 nur noch 41 % und 2019 nur noch 37 %.

Die polnische Gemeinde in Sligo bleibt somit, wie viele polnische Gemeinden in der Republik Irland und im Vereinigten Königreich, aber auch anderswo in Europa, eine Art Insel der religiösen Praxis in einem Umfeld, das sich stark säkularisiert hat und wahrscheinlich nicht mehr viel mit dem Bild des katholischen Irlands zu tun hat, das bis vor kurzem allgemein verbreitet war (zumindest bis zu den Referenden von 2015 und 2018, mit denen die „Homo-Ehe“ legalisiert wurde, die „Homo-Ehe“ und dann die Abtreibung mit der Unterstützung einer Mehrheit der „Katholiken“, die durch die Passivität der Bischöfe in ihrem Abstimmungsverhalten bestärkt wurden). Im Jahr 2018 rief die polnische Bischofskonferenz diese Auslandspolen jedoch dazu auf, sich in die jeweilige Landeskirche zu integrieren, da die rund 2000 polnischen Priester und Nonnen, die sich um diese im Ausland lebenden Gemeinden kümmern, nicht ausreichen und die Gläubigen außerdem von den polnischen Bischöfen aufgefordert werden, gegenüber ihrem Gastland nicht isoliert zu leben.

Und dies schien auch die Entscheidung von Bischof Doran zu leiten, als er im vergangenen Herbst beschloss, die Mission von Pater Stanisław Kardaś nicht zu verlängern und den fünfzehn Jahre alten polnischen Dienst in Sligo zu beenden. Pater Kardaś muss daher im Mai nächsten Jahres nach Polen zurückkehren und die Seelsorge der polnischen Gemeinde wird einem anderen polnischen Priester übertragen, der seinerseits in Donamon wohnt, einer Stadt, die fast 100 km von Sligo entfernt liegt. Infolgedessen wird die polnische Messe in Sligo nur noch einmal im Monat gefeiert werden und die Seelsorge für die Polen wird zum Erliegen kommen. Laut Bischof Doran werden die Polen so die Möglichkeit haben, sich im Leben ihrer irischen Gemeinden zu engagieren, „wo ihre Jugend und ihre Energie willkommen sind und so zum Aufbau des Leibes Christi, der Kirche, beitragen werden“. Für Bischof Doran war die Tätigkeit des polnischen Missionars in Sligo ohnehin begrenzt, da er sich seiner Meinung nach nur um die polnisch-katholische Gemeinde kümmerte, und die irische Gemeinde könne es sich nicht leisten, die Kosten zu tragen, die die einheimischen Polen nach Ansicht des Bischofs nicht ausreichend decken würden.

Die Entscheidung des Bischofs löste jedoch in der polnischen Gemeinde in Sligo heftige Reaktionen aus. In einem der zahlreichen Briefe, die Einzelpersonen und Vertreter dieser Gemeinde an Bischof Doran richteten, wollten die Polen seine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass nach seiner Entscheidung, den Zugang der Polen zur Messe und zu den Sakramenten in polnischer Sprache zu beschränken, „viele Mitglieder der polnischen Gemeinde sich einfach von der Kirche abwenden werden, weil sie die Messe nicht verstehen werden, ihre Riten, ihre Lesungen, ihre Evangelien, ihre Predigten, die in einer Sprache gehalten werden, in der sie sich beim Einkaufen im Supermarkt verständigen können, aber nicht auf der Ebene der Worte, der Parabeln, der Perikopen, der moralischen Lehren oder der geistlichen Ratschläge, die sie einfach nicht verstehen werden. Auch der irische Akzent und die lokalen Dialekte sind für Ausländer besonders schwierig. Die Messe wird schlichtweg unverständlich sein“. Außerdem wird es für sie schwierig sein, das Sakrament der Beichte zu empfangen, und diese Schwierigkeiten werden besonders ältere Polen betreffen, die zu ihren nach Irland ausgewanderten Kindern gezogen sind und die oft nur schlecht die englische Sprache beherrschen. Um den Bischof von Elphin davon zu überzeugen, seine Entscheidung zu überdenken, verpflichteten sich die Vertreter der polnischen Gemeinde, mehr zur Deckung der Kosten für ihren pastoralen Dienst in Sligo beizutragen. Sie schlugen auch vor, dass Pater Kardaś sich in anderen polnischen Gemeinden, aber auch in anderen irischen Gemeinden der Diözese engagieren sollte, da er fließend Englisch spricht, da er mehrere Jahre in den USA als Priester gewirkt hatte.

Es gelang jedoch nichts. Nach einem langen Briefwechsel und einer Reihe von Treffen zwischen Bischof Doran und Vertretern der polnischen Katholiken in Sligo und trotz einer großen Mobilisierung der Gemeinde und Gebetswachen in der St.-Anna-Kirche und vor dem Bischofssitz bestätigte Bischof Doran endgültig seine Entscheidung, die polnische Mission in Silgo zu schließen und Pater Kardaś im Mai nächsten Jahres in seine Heimatdiözese Rzeszów zurückzuschicken.

Wie wir jedoch von der Vereinigung katholischer Priester in Irland erfahren, sind in Irland in den letzten drei Jahren mehr als 20 % der Priester und Mönche gestorben, und dieser Trend wird sich noch verstärken, da ihr Durchschnittsalter sehr hoch ist. Es ist daher zu erwarten, dass sich das Phänomen der Zusammenlegung von Pfarreien, der Schließung von Kirchen und der Verringerung der Anzahl der abgehaltenen Messen beschleunigen wird. Inmitten einer Berufungskrise und um dieser Situation entgegenzuwirken, beabsichtigt die katholische Kirche in Irland, einen ständigen Diakonat einzuführen, und die irischen Bischöfe haben den Heiligen Stuhl gebeten, die Weihe verheirateter und unverheirateter Männer zu diesem ständigen Diakonat zu genehmigen. In Polen, das zwar ebenfalls einen erheblichen Rückgang der Berufungen zu verzeichnen hat, ist man derzeit noch nicht so weit, ja sogar noch weit davon entfernt.

Es heißt, dass es im Mittelalter die irischen Mönche waren, die die schwächelnde katholische Kirche wiederbelebt haben. Vielleicht sollte sich der Bischof von Elphin daran erinnern und dafür beten, dass die polnischen Katholiken, die auf dem ganzen Kontinent Gemeinden gründen, darunter auch in Irland, das in unserem 21. Jahrundert seinem Glauben größtenteils abgeschworen hat?