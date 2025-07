Bayer Zsolt: Lenőni Azahriah mellé

Ezek semmit nem mondtak el a minket körülvevő világról, nem szóltak semmiről, nyilván ezért jártunk akkoriban ezekre a koncertekre.

Bezzeg ez – figyelj ám nagyon, mert nehéz felfogni a rejtett értelmet, éppen ezért tölti meg Azahriah háromszor is az Arénát:

„Azi, Deshi, cigi, meg a vendégek

G…i nagyba veretem, de nem lényeg

Érdekel a szempa tesa nem Ray-Ban

Összespanolni velem már rég túl késő

Szemétszagú szettbe szedtem nemrégen

Lehet múltbéli dolgokra nincsen mentségem

De-de veled vagyok örökre, én megígérem

Gyere, másszunk meg újra még egy lépcsőt”

Meg nyilván ezért:

„Mindenki les, mi a f…z van ma

Ki van a kollektív szakma

Ha megmutatok neked itt minden s…t

Amin átdzsalok, ők nem marasztalnak

Messziről lövök, bam-bam

Nem vágod, hogy miér'

So when is comes to an end

Imma’ do it all over again

All over again”

Mondom én. Már Kazinczy Azahriahra gondolt, amikor ezt írta:

„Szólj, s ki vagy, elmondom. – Ne tovább! ismerlek egészen.

Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.

Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés:

Íz, szín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.”

Persze ki az a Kazinczy? Megtöltené Kazinczy háromszor is az Arénát? Egyszer se. Hát Thomas Mann? Ő se. Na de írtak ők valaha olyan zseniális művet, mint Azahriah?

Mutatom:

„Mindenemet beletettem

Ezzel pedig magam mögött hagyok

Egy lezárt történetet

Amivel együtt egy új nyílik meg

Szeretlek titeket

Mindenkinek pacsi

Nyaljátok a zacsim, csá!”

Ót lóg a zacsin három teli Aréna – kell még valamit mondanom Ildikó? És a java még csak ezután következik – ezt is mutatom:

„Úúú nálam mehet minden tutiba

Megy a biznisz, robbanok uzival

Sok a csicsa, sok lett a sunyika

De én se vagyok szent

Mert egy igaz p…a faló vagyok

F…om ragyog, gagyog, b…k nagyot

Dik ez a gyerek bomba, Úgy nő mint a gomba

Szívén van a szája, őt senki meg nem lopna

Dik-dik-dik, f…z, mivan hülyegyerek?

Ameddig vacsoráztok addig én csak füvet eszek

Lehet fars, de mindig odateszem

Ritmikába nem írtok újat ezt csak kinevetem

Há-há”

Meg az, hogy:

„Tudod, hogy minden mind1 már

Csak legyen elég dopamin

Csak legyen olcsó dopamin

(Teli bag, toptier ganggang)

Pumpál a dopamin

Dopa-dopamin

Dopa-dopamin

(0ů)

Amig a füstöt beszívom

És ameddig lejjebb kiszívnak

Addig ott bent inner peace van”

Aztán újra megmásszuk a Parnasszoszt:

„Aladdin, Aladdin, Aladdin (Aladdin, yuh)

Rajtam villog testvérem a mokaszin (uh, yuh)

Véráramba kerül a kokain (kokaina)

kilövöm a bálnákat mint Moby Dick

dik-dik-dik

Minden este testvérem nálunk robban a cigi, vagy a bong

Normális mértékben száguldunk

Nem mint a hamilton

Gringo

Fuckboy

F…omon a bitch”.

Aki ezt nem érti, nem ért az semmit. Aki ezt nem szereti, az bizony nem méltó a szeretetre.

Az a hülye Petőfi még ezt írta:

„Ne fogjon senki könnyelműen

A húrok pengetésihez!

Nagy munkát vállal az magára,

Ki most kezébe lantot vesz.

Ha nem tudsz mást, mint eldalolni

Saját fájdalmad s örömed:

Nincs rád szüksége a világnak,

S azért a szent fát félretedd.”

Micsoda földhözragadt, üres locsogás! És mi elhittük… Becsaptak bennünket, és Petőfi sem mesélt soha a zacsijáról. Felnőttünk zacsik meg drag queenek nélkül, na, úgy is nézünk ki.

És a házibulikon, hajnalban, az elmaradhatatlan Pink Floydok után meghallgattuk ezt is az Omegától:

„A táj, amit látsz, virágot nem terem,

A táj, amit látsz, a koromtól lett ilyen,

Háztetők közén az ég, sohasem tiszta kék,

Mit mondjak még, magamról egy mondatot,

Huszadik századi városlakó vagyok.



Íme a ház és benne az emberek,

Úgy élek én, ahogy a többiek,

Ülök a tv előtt, a jégről veszem a sört,

Magnót hallgatok, keveset járok gyalog,

Huszadik századi városlakó vagyok.



A park az a hely, hol valódi fű akad,

Nézni lehet, de rálépni nem szabad,

Ha sírnék vagy káromkodom,

Bár ott ülsz a szomszéd padon,

Nem hallanád.

Járnak a villamosok,

Huszadik századi városlakó vagyok.”

Nem értettünk mi semmit, nem tudtunk mi semmit, nem értünk mi semmit és nem érünk semmit. Ez már a 21. század és Azahriah, aki éppen most mondta meg a frankót „Értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények” maradtak Fidesz-szavazók.

Így kell legyen. Hiszen egyszerűen képtelenek vagyunk lenőni oda, ahol ez a háromszor is megtöltő zacsi van. Úgyhogy maradunk, akik voltunk, s értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényekként olvasunk egy kis Arany Jánost:

„(…) Ha egy úri lócsiszárral

Találkoztam s bevert sárral:

Nem pöröltem, –

Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott,

Egy kis virág nekem nyitott:

Azt leszedve,

Megvolt szívem minden kedve. (…)”

Megtöltené Arany háromszor is az Arénát? Egy frászt… Ráadásul már úri lócsiszárok sincsenek, csak Azahriah-k. Azokat meg, mint tudjuk, nem lehet visszalapátolni a lóba…