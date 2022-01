Que se passe-t-il au sein de « l'opposition unie » hongroise ?

Hongrie - Le ton monte entre les dirigeants de l’opposition unie. L’ancien Premier ministre et président de la Coalition démocratique (DK) Ferenc Gyurcsány se moque ouvertement du candidat unique Péter Márki-Zay, alors que le Jobbik de Péter Jakab n’apporte plus son soutien financier dans la campagne. Pendant ce temps, le Fidesz compte les points, exploite les maladresses de Péter Márki-Zay et brouille les cartes en tapant sans relâche sur le maire de Budapest, Gergely Karácsony. Que se passe-t-il au sein de l’opposition hongroise ?

Péter Márki-Zay, une fausse bonne idée de casting ?

Le soir de la victoire surprise du maire de Hódmezővásárhely aux primaires de l’opposition unie le 17 octobre 2021, tous les observateurs s’accordaient pour dire que ce candidat unique allait donner du fil à retordre au Fidesz de Viktor Orbán. En effet, Péter Márki-Zay a pour lui une virginité politique quasi-parfaite, une image de déçu du Fidesz et d’opposant au sein de l’opposition, des aspects conservateurs, une implantation en province obtenue grâce au premier succès de la stratégie du tous contre le Fidesz et une expérience internationale dans le privé lui permettant de compenser sa courte expérience politique. Sur le papier, ce candidat cumulerait donc des qualités permettant à la fois de rassembler les électeurs d’opposition et de capter des électeurs du Fidesz. Ce raisonnement séduisant fait néanmoins abstraction de deux invariants de stratégie électorale auxquels la Hongrie ne fait pas exception.

La victoire à une primaire (ou à un congrès de parti) se capitalise dans la durée si elle est obtenue en emportant les positions les plus à gauche dans le cas d’une primaire à gauche ou les positions les plus à droite s’il s’agit d’une primaire à droite. Cette règle — qui, comme toutes les règles, peut souffrir d’exception — n’a pas été respectée dans le cas hongrois, Péter Márki-Zay ayant remporté la primaire en frisant occasionnellement les thèmes du Fidesz.