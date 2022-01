Was ist in der ungarischen „vereinigten Opposition“ los?

Ungarn – Der Ton zwischen den Führern der vereinigten Opposition wird schärfer. Der ehemalige Ministerpräsident und Vorsitzende der Demokratischen Koalition (DK) Ferenc Gyurcsány macht sich offen über den Einheitskandidaten Péter Márki-Zay lustig, während Péter Jakabs Jobbik keine finanzielle Unterstützung mehr für die Kampagne leistet. In der Zwischenzeit zählt der Fidesz die Punkte, nutzt Péter Márki-Zays Ungeschicklichkeit aus und verwischt die Karten, indem er unermüdlich auf den Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony einprügelt. Was ist in der ungarischen Opposition los?

Ist Péter Márki-Zay etwa ein Casting-Fehler?

Am Abend des überraschenden Sieges des Bürgermeisters von Hódmezővásárhely (Neumarkt an der Theiß) bei den Vorwahlen der vereinigten Opposition am 17. Oktober 2021 waren sich alle Beobachter einig, dass dieser Einheitskandidat Viktor Orbáns Fidesz das Leben schwer machen würde. Péter Márki-Zay verfügt über eine nahezu perfekte politische Jungfräulichkeit, ein Image als enttäuschter Fidesz-Wähler und Oppositioneller innerhalb der Opposition, konservative Aspekte, eine Verankerung in der Provinz, die durch den ersten Erfolg der Strategie „Alle gegen den Fidesz“ erreicht wurde, und eine internationale Erfahrung in der Privatwirtschaft, mit der er seine geringe politische Erfahrung kompensieren kann. Auf dem Papier würde dieser Kandidat also Eigenschaften vereinen, die es ihm ermöglichen würden, sowohl Oppositionswähler zu sammeln als auch Fidesz-Wähler zu gewinnen. Diese verlockende Argumentation lässt jedoch zwei Konstanten der Wahlstrategie außer Acht, bei denen Ungarn keine Ausnahme darstellt.

Der Sieg bei einer Vorwahl (bzw. auf einem Parteitag) wird langfristig kapitalisiert, wenn er durch die Mitnahme der linksten Positionen im Falle einer linken Vorwahl oder der rechtesten Positionen im Falle einer rechten Vorwahl erzielt wird. Diese Regel – die, wie alle Regeln, Ausnahmen zulassen kann – wurde im ungarischen Fall nicht eingehalten, da Péter Márki-Zay die Vorwahl gewann, indem er gelegentlich die Themen des Fidesz kräuselte.