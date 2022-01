L’Europe centrale a-t-elle des adversaires à l’Est ? - I. Les leçons biélorusses

Au mois de février doit se dérouler une rencontre bilatérale entre Viktor Orbán et Vladimir Poutine. Le programme sera chargé : extension de la centrale de Paks par Rosatom, situation de l’Ukraine, production en Hongrie de vaccins russes ou encore coopération spatiale. Cette volonté de bâtir tranche avec la conflictualité délétère qui polarise de manière croissante les relations euro-russes. Cet essai fait le pari de la concorde, pour le plus grand avantage de l’Europe centrale. Nous ouvrons notre réflexion avec le cas biélorusse – dans l’angle mort depuis quelques semaines et qui illustre la complexité de toute politique de voisinage pour l’Europe centrale.

Article paru sur le site Corvinák le 24 janvier 2022.

Les relations entre l’UE et la Biélorussie se sont gravement détériorées depuis les élections présidentielles de l’été 2020, et les voisins européens de la Biélorussie (Pologne et Lituanie en tête) ont joué un rôle de premier plan dans ce conflit Est-Ouest. Une candidate de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, est arrivée en deuxième position avec 10,12% des voix. Dans la foulée du scrutin le 9 août 2020, cette candidate s’est réfugiée à Vilnius et s’est proclamée à la tête d’un gouvernement de transition ; elle était soutenue dans ses prétentions par les pays de l’OTAN. Notre propos n’est pas d’évaluer la fraude électorale ou la légitimité de l’opposition libérale, mais de raisonner d’après les forces en présence : une Europe centrale en phase ascendante depuis une quinzaine d’années et une Biélorussie stabilisée depuis 28 années au pouvoir d’Aleksandr Loukachenko.

Dans les ruines de l’URSS

Reprenons quelques décennies plus tôt. L’effondrement du Bloc de l’Est a entraîné la métamorphose de la nomenklatura soviétique en nomenklatura post-soviétique : une même élite, passée d’une idéologie à une autre. L’entre-soi demeure, mais soudé par une rapacité décuplée à l’occasion de la mise en coupe réglée de l’économie selon les principes libéraux importés de l’Ouest. Du temps de l’URSS, le jeune Loukachenko exerçait déjà des activités politiques ainsi que des responsabilités dans un sovkhose puis une usine de matériel agricole. Un temps éloigné de l’engagement politique dans le contexte de l’implosion de l’URSS, il revient aux affaires en 1993 et occupe la présidence du comité anti-corruption au Parlement biélorusse.