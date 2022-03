Ukraine : que reproche-t-on exactement à la Hongrie ?

Hongrie – « Il ne peut y avoir de ‘branches’ de la Russie en Europe qui divisent l'UE de l'intérieur. Elles essaient d'aider la Russie à gagner le plus d'argent possible, encore maintenant. Tout le monde sait très bien qui, dans l'Union européenne, s'oppose à l'humanité et au bon sens. Qui ne fait rien du tout pour aider à rétablir la paix en Ukraine. Cela doit cesser, l’Europe doit cesser d’écouter les excuses des autorités de Budapest », s’est permis le président ukrainien Zelensky en visioconférence avec Copenhague ce 29 mars.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, la Hongrie est pointée du doigt pour son refus des exigences de l'Ukraine, en particulier par les autorités ukrainiennes, très affairées à dire aux pays européens quoi faire et à distribuer les bons points moraux, tout en refusant longtemps les négociations sérieuses avec la Russie et en armant les civils.

Zelensky évoque l’humanité et le bon sens, tout en exigeant de la Hongrie qu’elle renonce au gaz russe. Bel exemple d’inversion accusatoire. À l’heure où le comédien de Kiev joue au chef de guerre moralisateur, et que la géopolitique semble renaître de ses cendres et se démocratiser (balayant une sortie glissante – mais temporaire, à n’en pas douter – du narratif covidien), rappelons donc quelques éléments fondamentaux de bon sens et de géopolitique :

La Hongrie n’est pas l’Ukraine.

La Hongrie n’est pas en guerre avec la Russie.

Les intérêts de la Hongrie ne sont pas identiques à ceux de l’Ukraine.

Viktor Orbán dirige la Hongrie.

Volodymyr Zelensky dirige l’Ukraine.

Jusque là, tout le monde devrait suivre, encore que…

Mais continuons.

La Hongrie peine à se réarmer et ne veut pas s’investir dans un conflit dans son voisinage, craignant d’être entraînée dans un conflit. Elle n’enverra donc pas d’armes et veut rester en dehors de tout ce qui peut mener à une escalade, notamment le passage d’armes par sa frontière avec l’Ukraine.

Du côté ukrainien de la frontière vivent encore 100 à 150 mille hongrois, autochtones vivant là depuis plus de 11 siècles et rattachés à l’Ukraine par Staline. Des passages d’armes dans cette région pourraient entraîner cette région dans le conflit – les Russes ont prévenu qu’ils frapperaient les convois d’armes occidentales une fois sur le sol ukrainien – alors que pour l’instant elle est fort heureusement épargnée.

La Hongrie dépend à 85 % du gaz russe.

Ce gaz est utilisé pour le chauffage (60 % des Hongrois se chauffent au gaz) mais aussi par l’industrie.

Cette dépendance, Viktor Orbán en a hérité.

Il a par ailleurs durant ses trois mandats consécutifs depuis 2010 été le principal acteur hongrois de la diversification des sources d’énergie depuis le changement de régime, notamment en engageant le pays dans le projet de l’Initiative des Trois Mers (reliant les terminaux de GNL croate et polonais) ou encore en négociant assidument avec la Serbie, la Turquie et l’Azerbaïdjan pour l’acquisition et le transport de gaz depuis le sud du Caucase.

Il n’y a aucuns moyens financier, matériel, physique et logistique qui permettent de remplacer complètement l’approvisionnement russe en moins de dix ans, selon les experts hongrois.

Est-ce que c’est maintenant plus clair ?

Ajoutons que la Hongrie dépend aussi à 65 % du pétrole russe ainsi que de l’uranium russe.

Allons encore plus loin.