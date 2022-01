Búcsú Babarczytól?

Nagy az ázsiója a kaposvári színháznak, így aligha csodálható, hogy több, arra alkalmas jeles személy is érdeklődéssel várja az igazgató-főrendezői pályázat kiírását – mondta lapunknak a város közgyűlése kulturális és oktatási bizottságának vezetője a képviselő-testület tegnapi tanácskozása szünetében tartott ülés után. Giber Vilmos tanácsnok nem kívánta megnevezni a színház-igazgatói székre pályázókat, más forrásból viszont lapunk úgy tudja, a jelenlegi igazgató Znamenák Istvánon kívül Rudolf Péter, Cseke Péter és a Kaposvárra való visszatéréssel kacérkodó Spindler Béla is várja a színigazgatói pályázat kiírását.

Szita Károlytól a kulturális bizottsági ülés után azt kérdeztük: igaz-e, hogy az ő jelöltje a színházépítésben igencsak jeleskedő Schwajda György. – Igaz. Kaposvárnak a legjobb színházigazgató jár – vágta rá a polgármester, majd hozzáfűzte: Schwajda György felkérését nemrégen Znamenák Istvánnal is közölte.

A Babarcy-utód Znamenákot tegnap nem értük el, de Kovács Zsoltot, a Csiky Gergely Színház Közalkalmazotti Tanácsának elnökét megkérdeztük: elégedett-e a társulat Znamenák István színház-igazgatói munkájával, vagy mást látnának szívesen hosszabb távon a teátrum élén. Kovács Zsolt Znamenák munkáját nem kívánta minősíteni, azt azonban hangsúlyozta: bárki is vezesse a teátrumot, az a legfontosabb, hogy nagyon jól működő színházat csináljon. – És tartsa távol magát a politikától – fűzte hozzá.

A várhatóan egy hónap múlva beérkező színház-igazgatói pályázatokat a város közgyűlése által felkért szakértői testület véleményezi. A hivatalból felkért helyi tisztségviselők mellett három színházigazgató, Vidnyánszky Attila, Bodollay Géza és Iglódi István, továbbá az egykori kaposvári színészek, Verebes István és Töröcsik Mari neve is a szakértők listáján olvasható.

A város kulturális elitje úgy látja: Znamenák színház-igazgatói székből történő felállításával Kaposvárott véget ér a Babarczy-korszak.