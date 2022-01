Behozhatatlan hátrányban Kaczynski?

Már rögtön az első fordulóban megszerezheti a szükséges többséget Bronislaw Komorowski, Lengyelország ügyvezető államfője a június 20-i elnökválasztáson. Komorowskit, Donald Tusk miniszterelnök közeli szövetségesét, a kormányzó jobbközép Polgári Platform jelöltjét a lengyelek 52 százaléka támogatja a Gazeta Wyborcza napilapban tegnap megjelent felmérés szerint. Jaroslaw Kaczynski, a repülőgép-szerencsétlenség áldozatául esett lengyel elnök, Lech Kaczynski ikertestvére a szavazók 27 százalékának voksára számíthat. Pártja, a Jog és Igazságosság 34 százalékos támogatottságot élvez.

Komorowski a Lech Kaczynski és 95 másik lengyel életét követelő április 10-i repülőgép-baleset óta vezeti a lehetséges államfőjelöltek listáját. A Gazeta Wyborcza kutatása azonban az első, amelyik rámutatott, hogy az ügyvezető államfő már az első körben megszerezheti a szükséges egyszerű többséget.

Bár a tényleges hatalmi jogosítványok a miniszterelnök és kormánya kezében vannak, az elnök megvétózhatja a törvényeket, valamint beleszólhat a külpolitikába is.



Riasztás a repülőgépen. Harminc másodperccel a katasztrófa előtt riasztórendszer figyelmeztette a Lech Kaczynski lengyel elnököt is szállító, Szmolenszkben leszállni készülő repülőgép pilótáit, hogy túl alacsonyan repülnek – számolt be a repülőgép-szerencsétlenséggel kapcsolatos legújabb fejleményekről a lengyel közszolgálati rádió. A fekete doboz által rögzítettek alapján kiderült, hogy egy kilométerre volt a repülőgép a leszállópályától, amikor a riasztórendszer megszólalt, de elképzelhető, hogy a pilóták azért nem vettek róla tudomást, mert a katonai repülőtér nincs benne az úgynevezett GPWS-adatbázisban. (MN)