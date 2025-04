Élesebb lett a Fiat olcsó lépcsős hátújának megjelenése

Eddig 450 ezer példányban értékesítették a Fiat Cronos nevű kis kategóriás lépcsős hátút, amivel a szegmens éllovasa Argentínában. Most, hét évvel a piacra dobását követően nem generációváltást, hanem csak modellfrissítést kapott a típus, a korábbinál sportosabb lett az orr kialakítása, a csúcsmodellnél még krómozott pálcák is kerülnek a hűtőrácsra. Az utastér újdonsága, hogy már csak sötétszürke belső létezik – ebbe beletartoznak a tetőoszlopok és -kárpit is –, az alapszint kivételével adják a hétcolos érintőképernyős fejegységet.

Műszakilag nincs változás, a Fiat Cronos első kerekeit az olaszok saját fejlesztésű Firefly 1,3 literes, 99 lóerős szívómotorja hajtja, a váltó ötfokozatú kézi kapcsolású vagy fokozatmentes automata lehet – a szabványos átlagfogyasztás minden esetben hat liter/100 km. Alapesetben két légzsákra, ABS-re és ESP-re korlátozódik a biztonsági felszerelés, csak a csúcsszinten adnak még első oldallégzsákokat. Az alapár 23,055 millió peso, azaz 7,5 millió forint.