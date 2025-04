Itt az utolsó esély, hogy valaki megmentse az olasz szuperautó-manufaktúrát

Egészen 2002-ig vezethető vissza a Mazzanti Automobili nevű manufaktúra története, amely 2011-ben mutatta be a Tárnok Zsolt által tervezett Evantra nevű szuperautóját. Igazi butikgyártóként évi öt személyre szabott autót akart készíteni Luca Mazzanti, az utolsó életjelet 2021-ben mutatták a Pura változat bemutatásával. Aktuálisan felszámolás alatt áll a vállalkozás, a csődbiztos pedig a negyedik és utolsó ajánlattételi kört hirdette meg a cég eszközeire és szellemi tulajdonára, ha most – 2025. április 21. – május 16. között – nincs vevő 852 800 eurós áron a meghirdetett csomagra, akkor külön-külön próbálják értékesíteni annak elemeit.

Annyi pozitív jel van, hogy több új érdeklődő is regisztrált Roberto Dell’Omodarme csődbiztosnál, köztük egy meg nem nevezett külföldi szakmai befektető, így könnyen lehet, hogy utolsó körben mégis megmenekül a Mazzanti Automobili. Az első három körben több érdeklődő is regisztrált, de vételi ajánlat nem érkezett a szakértő által megállapított 1,61 millió eurós vételáron. A most értékesítésre kerülő csomag startupoknak is érdekes lehet, mert egy, az EU-s előírásoknak megfelelő, kulcsrakész szuperautót kapnak az annak előállításához szükséges eszközökkel, ami nagyban megkönnyíti az indulást.