Utolsó köreit futja az Alpine A390 a Michelin tesztközpontjában

Fotó: Thomas ANTOINE/CETADI prod

Nagy csinnadrattával ünneplik meg az Alpine márka 70. születésnapját, és hogy az eseményen már mindenki megnézhesse az A390-es szabadidő-autót, azt már május 27-én leleplezik. Addig is még van pár végső feladata a fejlesztőmérnököknek, a Michelin Ledoux-tesztközpontjában az utolsó kilométereket teszik meg az autóval, mielőtt véglegesítenék annak a beállításait.

Fotó: Thomas ANTOINE/CETADI prod

Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen a szabadidő-autó kifejezetten hozzá készített 20 és 21 colos pántátmérőjű Michelin-abroncsokat használ, a mérnökök pedig ezekhez hangolják az elektronikus beavatkozók működését. A munkájukat megkönnyíti, hogy egy 4,1 km hosszú, esőztetővel ellátott aszfaltcsík is van a tesztközpontban, ahol kevesebb gumikopással tudják próbálni a 3 hajtómotoros összkerékhajtás nyomatékirányítását, illetve az 5 üzemmód – amelyek befolyással vannak a menetstabilizálóra is – esetén az elektronikus beavatkozók működését.

Fotó: Alpine / Thomas ANTOINE/CETADI prod

Ahogy azt az Alpine A290-esnél megtették, úgy az A390 számára is két új menethangot készítettek, ennek a finomhangolását is még végzik. A sportosabb műhangot az A110 hangja alapján készítették, de nem a benzinmotor hangját akarják utánozni, a hétköznapi menethang esetén sokkal kevesebb basszust használnak – mindkettőt 2 fokozatban lehet állítani, illetve ki is lehet kapcsolni. Az Alpine A390 leleplezésére május 27-én kerül sor, a nagyközönség pedig Dieppe-ben, a születésnapi ünnepségen találkozhat majd a villanymotoros szabadidő-autóval.