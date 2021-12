Az MSZP láncra vert „vörös ökle” lett Márki-Zay „szakszervezeti kapcsolattartója”

Szombattól Márki-Zay Péter árnyékkormányának szakszervezeti kapcsolattartója is akad, méghozzá Komjáthi Imre személyében. A Hírklikknek az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azt is elárulta, hogy „mostanában sok egyház, klub, civil szervezet és szakszervezet is megkereste őt, hogy egyeztessenek”. Komjáthi Imre feladata tehát az lesz, hogy Márki-Zay helyett tartsa velük a kapcsolatot.

Komjáthi Imre a diplomatikusság, higgadtság és tárgyilagosság totális hiányáról tett tanúbizonyságot az elmúlt években.