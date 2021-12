Kemény kritikával illették a baloldalról Szabó Tímea javaslatát

– Őrült nagy politikai hibának tartom, hogy az ellenzék javaslata alapján lehet majd népszavazást tartani a választás napján

– jelentette ki a baloldali internetes Klikk TV tegnapi műsorában Csintalan Sándor. Az egykori MSZP-s képviselő szerint a baloldal ezzel „házhoz ment a lószerszámért”.

A műsort vezető Németh Péter, akit nemrég újra kineveztek a Népszava főszerkesztőjének felvetette, hogy az első javaslat konkrétan Szabó Tímeától érkezett. Csintalan, aki MSZP-s pályafutása után a Hír TV műsorvezetőjének szegődött, erre azt mondta, hogy a párbeszédes politikussal szemben elfogult, és emiatt nem akarta szóba hozni (Szabó Tímea 2018-ban egyéni mandátumot nyert Óbudán, ahol Csintalan is lakik, illetve ahol éttermet és a pletykák szerint dohányboltot is működtet).

A volt politikus és műsorvezető szerint a választási kampányban a baloldal „kénytelen lesz buzizni, meg pedofilozni”, pedig, ahogy fogalmazott „ez egy totál fals tárgy”.

A legnagyobb baloldali napilapot irányító Németh Péter erre mentegetni próbálta Szabó Tímeát, szerinte a politikus nem tudhatta, hogy ez lesz a javaslatából.

Csintalan Sándor azonban erre már keményen nekiment a baloldali politikusnak, szerinte ugyanis erre számítani kellett volna. Szerinte rengeteg politikai tanácsadó dolgozik a baloldalnak, ők is figyelmeztethették volna Szabó Tímeát.

Csintalan, aki 2007-ben egyébként a Fideszbe is belépett, a műsorban arról is beszélt, hogy a kormánypártok támogatói egy hárommillió fős szektát alkotnak. Azt is kifejtette, hogy ennyi szavazóval simán lehet kétharmadot szerezni az országgyűlési választásokon. A volt műsorvezető egyébként 2017-ben lépett ki a nagyobbik kormánypártból, 2015-ben ugyanis Simicska Lajos iránymutatása szerint a Hír TV-nél maradt,

2018-ban a választási kampányban pedig már nyíltan a baloldal mellett kampányolt.

Akkor egyébként arra utalgatott, hogy egyéniben a jobbikos Z. Kárpát Dánielre fog szavazni, aki szintén Óbudán volt jelölt.

Borítókép: Szabó Tímea (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)