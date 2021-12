Oltási akcióhét: 131 ezren kaptak védőoltást az első napon

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint keddre

újabb 6518 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, valamint 171, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

A keddi adatokkal együtt az azonosított fertőzöttek száma 1 032 215-re, az elhunytak száma pedig 33 343 főre emelkedett. A gyógyultak száma 851 314, az aktív fertőzöttek száma pedig 147 558 fő. A súlyosbodó járványhelyzet következtében a kórházban kezelt betegek száma is növekszik: jelenleg 6830 koronavírusos beteg szorul kórházi ellátására, közülük 663-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portálon továbbá kiemelték: kezdetét vette az oltási akcióhét, amely már a hétfői adatok alapján is nagyon eredményesnek bizonyult, ugyanis

egy nap alatt majdnem 131 ezer oltást adtak be. A tájékoztatás szerint az oltópontokon több mint 18,5 ezer eddig oltatlan személy vette fel az első oltását, 105 ezren pedig a megerősítő harmadik dózist is megkapták.

Összesen tehát eddig 6 043 116 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 801 593-an a második, 1 939 582-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

Mint ismert, november 22-e és 28-a között 7 órától 19 óráig az ország 101 kórházában és szakrendelőjében akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is fogadják az oltakozni vágyókat. Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.

Borítókép: A Szent Margit Kórház tornatermében berendezett oltópont (Fotó: MTI/Kovács Attila)