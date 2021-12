Francia lap: Az eufória helyét átvették a Márki-Zayval szembeni ellenérzések

A portál felidézi, hogy Márki-Zay mögött hat ellenzéki párt szövetsége áll, akikben nem sok közös vonás van. A La Croix emlékeztet, hogy Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen már legyőzte a Fideszt, és hogy „autodidakta politikai fellépésével” kényelmesen kritizálhatja Orbán Viktort – derül ki a cikkből.

Márki-Zay a lapnak azt mondta, hogy Orbán elárulta Magyarország és az EU érdekeit Oroszország és Kína kedvéért. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint Orbánnak „nincs elve és értéke, nem keresztény és soha nem is volt az”.

A La Croix szerint Márki-Zay Péternek atipikus a profilja,

nem olyan, mint a magyar miniszterelnök eddigi ellenfelei. Azt ugyanakkor a La Croix is megjegyzi, hogy túlságosan jobboldali politikát mégsem folytathat az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, hiszen baloldali szavazóira is gondolnia kell – számol be róla a Mandiner.