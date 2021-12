Márki Zay Péter nem szereti, ha kapitánynak nevezik, és ezt meg is mondta Gyurcsány Ferencnek. És még azt is tudatta vele, hogy „Jó lenne, ha Gyurcsány a DK-s aktivistákra koncentrálna”. A Mediaworks Hírcentrumának a baloldal miniszterelnök-jelöltje arról is beszélt, hogy a kampány nem a DK elnökéről szól, sokan nem gondolnák szerencsésnek, ha ő aktívan részt venne benne.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Videa)