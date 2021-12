Márky-Zay: Böszmeség a 13. havi nyugdíj

Szinte nem telik el úgy nap, hogy a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjéről ne bukkanna fel egy-egy kínos felvétel. Lapunk tegnap megírta, hogy Márki-Zay Péter egy Dobrev Klárával közös, a Greenpeace Magyarország által szervezett beszélgetésen veszélyes felelőtlenségnek és igazságtalanságnak nevezte a 13. havi nyugdíj bevezetését, egy most előkerült hangfelvételen böszmeségnek is nevezi az intézkedést. „Amikor a legnagyobb munkanélküliség fenyegetett a Covid első hullámában, nem a munkavállalóknak tettek valamit, hanem bejelentették, hogy a 13. havi nyugdíjat építik vissza. Amikor a munkahelyek elvesznek, akkor a nyugdíjasoknak adok pluszjuttatást? Ez körülbelül akkora böszmeség volt, mint ötezres stadiont építeni Felcsúton…” – fejtette ki gondolatait Márki-Zay, aki a rezsicsökkentés után a 13. havi nyugdíj jelentette támogatást is elvitatná a magyar emberektől. Kérdés, hogy miniszterelnöksége esetén milyen intézkedéseket várhatna tőle a társadalom.

Mint ismert, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje több fronton intézett támadást, hiszen korábban a rezsicsökkentésről nyilatkozott úgy, hogy ahelyett „kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni”. Egy másik nyilvánosságra került videófelvételen trágyával etetett gombákhoz hasonlította azokat, akik támogatják a kormány rezsicsökkentését, majd ostoba Fidesz-szavazókról beszélt. A közszolgáltatások kapcsán pedig azt mondta: „a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen ha egyszer megadta ezt az Orbán-kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni. De ennek iszonyatosan tovagyűrűző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is.”

– Márky-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje már arról vizionál, hogy elvenné a 13. havi nyugdíjat – ezt már Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője mondta szerdán. A politikus videónyilatkozatában kifejtette: Márky-Zay Péter a baloldal bukott gazdaságpolitikáját folytatná, ha kormányra kerülne. – Márky-Zay szerint az a baj, hogy rendkívül nehéz megszüntetni a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést. Egészen elképesztő mondatok ezek – értékelt.

Nacsa Lőrinc elmondta, a magyar emberek számíthatnak arra, hogy a Fidesz–KDNP meg fogja védeni az eddig elért eredményeket. Hozzátette: a baloldal pedig jobban tenné, ha nem a 13. havi nyugdíj megszüntetésének menetén gondolkozna, hanem végre egyszer a magyar emberek oldalára állnának ahelyett, hogy a saját zsebüket tömik. – Ne feledjük, egyszer már tönkretették az országot. Ne engedjük, hogy újra ezt tegyék! – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

Borítókép: kormányváltó nagygyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)