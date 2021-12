Nemet mondott a baloldal az egri borvidék népszerűsítésére

Megdöbbentő, hogy a közgyűlés baloldali többsége leszavazta az egri borvidék népszerűsítését célzó előterjesztésünket – erről a Fidesz egri frakcióvezetője nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. Oroján Sándor kifejtette, hogy a polgári oldal javaslatcsomagja három részből áll. Az első határozati javaslat azt célozta, hogy az M25-ös bevezető útnál, ahonnan a legtöbben érkeznek Egerbe, készüljön egy, a borvidék új bikavéres arculatához illeszkedő installáció, amely köszönti a város lakóit és a vendégeket, ahogy máshol is szokás. A másik indítvánnyal azt kívánták elérni, hogy a nagy sikerű egri borospalack után legyen a borvidéknek saját pohara is.

– Az önkormányzattól azt kértük, adjon tagi kölcsönt a saját cégének, az Evat Zrt.-nek ahhoz, hogy a társaság be tudjon szerezni tízezer darab borospoharat. Ezekből egyedi egri poharak készültek volna, amelyeket vendéglátósoknak, borászoknak, illetve rendezvényeken értékesíthettünk volna egy éven belül – fogalmazott Oroján Sándor.

A harmadik javaslat szerint a város támogathatná a borászokat tömörítő egyesületeket, hogy az egri bort színvonalas budapesti rendezvényeken népszerűsítsék.

A baloldal Mirkóczki Ádám polgármesterrel karöltve leszavazta az előterjesztés-csomagot, amelyet a nagyobbik kormánypárt borászokkal és civil szervezetekkel együtt dolgozott ki. A határozati javaslatokat Juhász Ádám (Fidesz) önkormányzati képviselő nyújtotta be, aki maga is borász. Az ügy érdekessége, hogy az előterjesztés-csomag korábban minden bizottságon átment, az ott megfogalmazott észrevételeket pedig beépítették a javaslatokba. Ennek ellenére a közgyűlés nemet mondott a csomagra, noha az jogilag és szakmailag is megállta a helyét, és a pénzügyi fedezet is biztosítva volt a költségvetésben. – Ebből az látszik, hogy az egri borászok nem számíthatnak az egri polgármesterre és a baloldalra sem – hangsúlyozta Oroján Sándor. A fideszes frakcióvezető kifejtette, a baloldal a javaslatcsomagról szóló vitában a kákán is csomót keresett.

Volt, aki megkérdőjelezte, hogy a város adhat tagi kölcsönt a saját cégének, más nem támogatta a borospohár ötletét, helyette rendezvényekre költene többet, megint más azt mondta: esetleg jövőre, a 2022-es költségvetés ismeretében állna az előterjesztések mellé.

– Az egyetlen igazi bajuk az lehetett a javaslatcsomaggal, hogy fideszes önkormányzati képviselő nyújtotta be, ez el is hangzott a vitában – mutatott rá Oroján Sándor.

Borítókép: Palackozott egri bikavér (Fotó: MTI/Komka Péter)