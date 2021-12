Tiborcz István volt a titokzatos jótevő

A járvány elleni küzdelemben vesztette életét H. Balázs 47 éves mórahalmi mentős, aki mindvégig az első vonalban igyekezett segíteni a megbetegedett embereken. Ő maga is elkapta a fertőzést, amely tragikus módon a halálát okozta. A helyi mentőállomás vezetője, egyben Balázs jó barátja, Gera Zsolt gyűjtést szervezett a feleség és a három gyerek támogatására, ehhez ismert médiaszemélyiségek is csatlakoztak. Az ügyben váratlan fordulat állt be az akció során. Mint azt a Szeged365.hu megírta, a segítség pár nappal később – egy akkor még ismeretlen – üzletembertől érkezett, mint azt az adományozást elindító Gera Zsolt nyilatkozta, a jótevő szerette volna, ha a kezdeményezésből befolyt összeg teljes egészében megmaradhatna a családnak, ő pedig úgy döntött, egymaga szeretné kifizetni a teljes hitelállományt.

A vállalkozó nem sokkal később kilépett az ismeretlenségből, személyesen látogatott el a családhoz. Ekkor derült ki, hogy az adományozó a miniszterelnök veje, Tiborcz István. Gera Zsolt a közösségi oldalán így emlékezett vissza a találkozásra:

„Tegnap megismerhettünk egy embert. Hazugság volna a részemről, ha azt mondanám, nem tartottam a találkozástól. Meglepett… Olyan természetességgel és közvetlenséggel üdvözölt, mintha régóta ismernénk egymást. Azt mondta, el kellett jönnie. Mindenkinek hozott ajándékot, Zalán imád legózni, Eszter vágyott egy tabletre, Barni pedig nagyon szeret fényképezni, és szüksége volt egy állványra. Annak érdekében, hogy a gyerekek otthonról tudjanak tanulni, ezek mellé érkezett egy laptop is meglepetésként. Miután minden gyereket beszippantott a sok ajándék, volt lehetőségünk beszélgetni. Nem volt semmi művi, semmi megrendezett. Ültünk a kis teraszból átalakított étkezőben, a kihúzható kis asztal mellett egy széken, és az Esztike által készített kókuszgolyót majszoltuk. Felidéztük Balázs emlékét, kicsit meg is váltottuk a világot. Észre sem vettük, hogy órák teltek el.”

A találkozó végén Tiborcz István a látogatás alkalmával ígéretet tett arra is, hogy a család közelében marad, a továbbiakban is igyekszik segíteni nekik.

Borítókép: Tiborcz István a mórahalmi család körében (Forrás: Facebook/Gera Zsolt)