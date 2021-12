Több mint 19 milliárd forint érkezik a kormánytól a miskolciaknak

– A Fidesz–KDNP és a magyar kormány politikája egyértelmű szabályt követ, mégpedig azt, hogy Magyarországnak a koronavírus-világjárvány okozta nehézségek mellett is előre kell mennie, nem pedig hátra – jelentette ki pénteken reggel sajtótájékoztatón a miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos. Kiss János hozzátette: éppen ezért a kormány döntései értelmében négy fontos területen is előrelép Magyarország. Szavai szerint érdemes rávilágítani arra, hogy ezek az intézkedések milyen konkrét gazdasági hatásokkal járnak Miskolcon, és mennyi pénzt hagynak a miskolci emberek pénztárcájában.

– Nézzük a konkrét számokat. A kormány a magyar fiatalokat célzottan segíti a járvány alatt, hiszen januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak. Ez az intézkedés a KSH statisztikai adatbázisa szerint Miskolcon körülbelül 4200 fiatalt érint, és évente fejenként minimum 360 ezer forintot jelent. Tehát összességében legkevesebb 1,5 milliárd forint marad a miskolci fiataloknál – mutatott rá a politikus.

Kiss János kitért arra is, hogy az adókedvezmények másik kategóriája a gyermekes szülőknek visszajáró személyi jövedelemadó. A családi adó-visszatérítés országosan csaknem kétmillió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. Ez Miskolcon harmincezer szülőt érint, az összeg pedig eléri a kilencmilliárd forintot. – Erre az intézkedésre az ad lehetőséget, hogy a magyar gazdaság rendkívüli módon növekszik, aminek az üteme az egyik leggyorsabb Európában. De ezekhez a kormányzati döntésekhez az az elvi hozzáállás is kell, hogy ellentétben a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és nem a multik és nem a globalista nagyvállalatok extraprofitját támogatjuk – hangsúlyozta.

A miniszterelnöki biztos kiemelte azt is: a magyar kormány nemcsak a fiatalokat és a gyermeket nevelő családokat segíti, hanem kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjas emberekre is. – A nyugdíjas generáció Miskolcon különösen is fontos a Fidesz–KDNP-nek. Még 2014-ben mi hoztuk létre azt a Salkaházi Sára programot, amely valamennyi miskolci nyugdíjas számára ingyenesen elérhető kulturális programokat és évente egyszer készpénztámogatást is biztosított. Éppen ezért is különösen is örömteli, hogy a kormány 2021-ben nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot juttatott minden magyar nyugdíjasnak, ami a 36 ezer miskolci nyugdíjas esetében azt jelenti, hogy ők összesen 2,9 milliárd forintot kapnak – hangsúlyozta Kiss János. Hozzátette: végezetül meg kell említeni, hogy a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is teljes egészében visszaépíti a kormány jövő februárban. Miskolcon ez a döntés, a 162 ezer forint összegű átlagnyugdíjjal számolva, összességében újabb 5,8 milliárd forintot jelent a nyugdíjasoknak.

– Mindent összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar kormány adócsökkentési és nyugdíjemelési döntései nagyjából hetvenezer főt, tehát majdnem minden második embert személyesen is érintenek Miskolcon, és éves szinten 19,2 milliárd forinttal gazdagítják a megyeszékhelyen élők pénztárcáját. A miskolci emberek tehát a kormányzati döntések személyes nyertesei, és ha ezeket az eredményeket meg akarjuk őrizni, akkor 2022-ben Miskolcnak is előre kell mennie, nem pedig hátra! – hívta fel a figyelmet Kiss János.

Borítókép: Kiss János (Fotó: Fidesz Miskolc)