Baráti civil egyesületeknek játszanák át önkormányzati ingatlanokat Pikóék

Hiába várják a józsefvárosiak, hogy eljöjjön a két és fél éve beígért önkormányzati lakásosztás. Pikó András balliberális polgármester kampányában még ezer üres lakásról beszélt, amit a helyiek számára ígért meg lakhatás céljára. Ám az ígéret elszállt, a lakók pedig még mindig várják azt a pillanatot amikor több mint ezer üres lakást felajánlja az önkormányzat a helyiek számára. Igaz: rengeteg az üres lakás a VIII. kerületben, de ezeknek nagy része lakhatatlan ingatlan. Ezt már a korábbi önkormányzati ciklusokban is tudni lehetett, mégis a baloldal ezzel csábította szavazásra a hosszú idő óta lakásra váró polgárokat. Ahogy korábban is minden évben néhány tucat ingatlan megüresedik vagy felújításra kerül így azok pályázhatóvá válnak.

Idén sincs másképpen, az önkormányzat újabb tizenöt lakásra írt ki pályázatot, csak nem a józsefvárosi családok részére, hanem civil egyesületeknek bérlőkijelölés céljából. A szervezeteknek vállalniuk kell, hogy felújítják az ingatlanokat, ám annak bérlőjéről maguk dönthetnek. Tehát semmi garancia arra, hogy olyan józsefvárosi család jut lakáshoz, amely már régóta vár egy lehetőségre. A pályázat kitér arra, a bérlőkijelölési joggal az önkormányzat segíti a szervezetek szociális ellátó, karitatív tevékenységét a hátrányos helyzetű emberekkel kapcsolatban; segíti a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőttekről való gondoskodásukat, a roma felzárkóztatást célzó kezdeményezésüket, valamint az esélyegyenlőségre való törekvést.

Ezen felül nyolc lakást kíván adni az önkormányzat a NANE Egyesület, az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) és a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont közös projektjéhez. A Józsefváros Újság helyi lap úgy tudja: az épület a Szigony utca 18. szám alatt áll, a szomszédban főleg üzletek találhatók, közvetlenül csak egy lakóház határolja. A tervek szerint nyolc önálló lakást alakítanának itt ki három célcsoportnak, egyedülálló anyáknak, bántalmazás elől menekülő nőknek, illetve gyermekotthonok utógondozásából kikerülő nőknek. Első hallatásra nemes cél vezérli az önkormányzatot, ám a tények mögé nézve a baloldalhoz ezer szállal kötődő civil szervezeteknek játsszák át egy korábbi értékbecslés szerint 300 millió forintot érő ingatlant Pikó András és csapata. Ugyanis erről szóló szándéknyilatkozatot szavaztak meg a január 20-i képviselő-testületi ülésen.

Itt viszont nincs kitétel arra, hogy kizárólag józsefvárosi nőknek ajánlanának fel lehetőséget lakhatásra. Ami viszont beszédes, hogy az ULE egyesület egyik alapító tagja Kovács Vera többször feltűnt Pikó András választási kampányában, azaz nem egy független egyesületről van szó, hanem baráti szervezetről. A balliberális ám függetlenként induló Pikó nincs könnyű helyzetben mert ahogy korábban mondta: hat pártot kell kifizetnie. Úgy tűnik, az őt támogató civileknek sem akar adós maradni ezért önkormányzati ingatlanokat bocsát számukra.

„Anélkül akar dönteni a baloldal egy ilyen nagy értékű önkormányzati ingatlanról, hogy nem készített róla friss értékbecslést, hogy azt sem tudják, mi a pontos értéke?”

– tette fel a kérdést Vörös Tamás, a józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Noha decemberben még 15 éves időtartamra szólt Pikóék kezdeményezése, ez mostanra első körben 5 évre rövidült. Ebből logikusan következne, hogy ilyen arányban csökken a három szervezetnek tervezett 120 millió forintos feladatokkal kapcsolatos költségterve is, de nem a baloldalon – ennek okát szerette volna megtudni Szilágyi Demeter (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő.

„Az előző előterjesztés világosan leírta az egyesületek feladatait, szociális és adminisztratív teendőit és az ehhez szükséges pénzügyi támogatást is, 15 éves időtávra. Most azt látjuk, hogy a jelenlegi 5 éves tervezetben ez az összeg éppen ugyanakkora. Hogy aránylik egymáshoz a kettő?”– kérdezte a képviselő, aki szerint az az alapvető probléma, hogy a kerületvezetés úgy kezd bele egy látszólag jó szándékú ötlet megvalósításába, hogy közben a kivitelezés kidolgozatlansága, pénzügyi hozzáadott érték pontatlansága és a baloldalhoz köthető szervezetek miatt hemzseg megkérdőjelezhető elemektől. A testületi ülésen kérdésként az is felmerült a magyar civil társadalomban ezrével léteznek különféle egyesületek, miért pont ezzel a három, nagyon pontosan ismert kötődésű szervezettel működik együtt az önkormányzat.

Hírnyolc helyi lap felidézte: Pikó András balliberális polgármester prózai válasza szerint azért, mert ezek az egyesületek találták a pályázatot, és ők keresték meg az önkormányzatot, ezért nem akarták megversenyeztetni őket más szervezetekkel.

Az elmúlt hónapokban más baráti szervezetekkel is bőkezűen bánt Pikó András és Karácsony Gergely főpolgármester: akadt olyan alapítvány, amely ingyenesen ingatlanhasználati joghoz jutott. Mint lapunk korábban megírta: a Fővárosi Közgyűlés arról döntött, hogy a Baross utca 41.-ben lévő ingatlanát a Menhely hajléktalanellátónak ingyenesen használatba adja. A javaslatot Pikó András is megszavazta. A 80 négyzetméteres ingatlan hasznosítása egy új diszpécserközpontról szól, nem pedig hajléktalanok befogadásáról. Mint ismert, az egykori SZDSZ-es, Demszky Gábor bizalmi embere, Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumának elnöke indult a 2018-as józsefvárosi időközi polgármester-választáson a baloldali összefogás jelöltjeként.

Győri sajtófőnöke a jelenlegi balliberális polgármester Pikó András volt. Továbbá Győri hajléktalanellátással foglalkozó alapítványa is Józsefvárosban tevékenykedik.

A Hírnyolc helyi lap szerint gyanúsan nyomott áron adta volna bérbe az önkormányzat az egyik ingatlanát a Meseország Mindenkié érzékenyítő mesekönyv LABRISZ Leszbikus Egyesületnek. A nagyon alacsony ár azonban szemet szúrt, amikor az illetékes bizottság tárgyalta a kérdést. A baloldali többség végül nem merte véghez vinni a mutyigyanús ügyet és visszavonta javaslatát. Mint írták: politikai adok-kapok alakult ki a Meseország Mindenkié című könyv kiadója, a LABRISZ Leszbikus Egyesület kedvezményes ingatlanbérlése kapcsán az egyik bizottság ülésen.

Az önkormányzat vagyongazdálkodási cégének javaslata alapján az LMBTQ-szervezet fillérekért bérelte volna a Baross utca 86. számú társasházban lévő ingatlant, ahová az egyesület a bázisát tervezte. A kedvezményes irodára vágyó LMBTQ-szervezet mindamellett érzékenyítő iskolai programokat is szervezne.

Az irodahelyiség piaci, bérleti díja kétszázezer forint körül mozog, ugyanakkor ennek töredékéért adta volna oda a baloldal a szervezetnek. A helyiséget ráadásul pályázati úton lehetne csak hasznosítani, hiszen egyes becslések szerint 25 millió forint feletti az értéke. A baloldal viszont egy korábbi ingatlanbecslést lobogtatott, amelyben a becslés természetesen még nem érte el a pályázati értékhatárt. A fideszes bizottsági tagok azt javasolták, hogy készüljön egy friss értékbecslés, ám ezt a baloldali bizottsági tagok csak vonakodva fogadták el.

A polgári oldal tagjai ekkor név szerinti szavazást kértek az ügyben, amellyel gyakorlatilag egyéni felelősséget kell vállalniuk a döntéshozóknak. A baloldali tagok viszont ezt már nem vállalták, és visszavonulót fújtak, s levetették az ügyet a napirendről.

A Labrisz Egyesület és Pikó András kapcsolatában is felfedezhető kapcsolódás. Az egyesület egyik alapító tagja Takács Mária, Pikó András önkormányzatának egyik videós munkatársa is egyben.

Borítókép: Pikó András polgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)