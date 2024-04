Két ebéd elfogyasztása után Eb-bronzérem, jó előjel az olimpia előtt

– Átgondoltam az egészet, és rájöttem, hogy az összetett ötödik helye nagyon jó eredmény ahhoz képest, ahogyan fel tudtam készülni erre az Európa-bajnokságra. Sajnos nagyon sokszor meg kellett állnunk, és mindig újra kellett kezdenünk a felkészülést, úgyhogy nagyon örülök az ötödik helynek – nyilatkozta.

Hozzátette, talajon viszonylag jó gyakorlatot csinált, jó pontszámot kapott, viszont nem mindig volt pontos a leérkezése. Ha például az utolsóba jobban beleáll, az aranyéremre is lett volna esélye.

– Nagyon jól telt a napon, kipihenten ébredtem, reggeli után mocorogtam kicsit a konditeremben, aztán 12 óra előtt ebédeltem kicsit, majd pihentem, 14 órakor ebédeltem egy második kis adagot, aztán jött a verseny. Őszintén szólva nem izgultam a gyakorlatom előtt, nekem az Eb legnehezebb része az volt, amikor ott ültem, és végignéztem a többiek gyakorlatát, akkor izgultam igazán. Most talajon van Eb-ezüst és Eb-bronzérmem is, remélem, rövidesen megszerzem hozzá az aranyat is, és akkor meglesz a teljes éremkollekció – mondta Mészáros Krisztofer immár a Magyar Tornaszövetség honlapjának nyilatkozva.

Szerenkénti döntők, talaj:

1. Luke Whitehouse (Nagy-Britannia) 14,866 pont

2. Artem Dolgopyat (Izrael) 14,833

3. Mészáros Krisztofer 14,600