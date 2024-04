Összeesküvés-elmélet és régi sérelmek a Premier League hajrájában

Arteta: A Chelsea után a Tottenham ellen is nyernünk kell

Ange Postecoglou szavaiból is az tűnik ki, nem akármilyen mérkőzés előtt állnak:

– Mindig úgy érzem, hogy a következő meccs a legnagyobb meccs. De megértem az észak-londoni derbi körülményeit és azt, hogy ez mit jelent a szurkolóink ​​számára – mondta a Tottenham vezetőedzője a mai sajtótájékoztatóján.

Nem darts, futball lesz Forrás: X/Premier League

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője a következőket mondta az Ágyúsok sajtótájékoztatóján:

– Ez egy rendkívül megerőltető bajnokság, és még sok fordulat lehet. Volt egy nagy meccsünk a Chelsea ellen, most rögtön jön a következő. S ha meg akarjuk nyerni a Premier League-et, akkor a Spurst is le kell győznünk. Két egymást követő évben harcolunk a bajnoki címért, de ezzel nem elégszünk meg, meg is akarjuk nyerni. Ha nem jön össze, akkor megpróbáljuk jövőre is, és a fiatal csapatunk jó úton jár ahhoz, hogy sikerrel járjon.

Az Arsenal kedden 5-0-ra ütötte ki a Chelsea-t, ha vasárnap a Tottenham ellen is nyerne, szenzációs hete lenne.

