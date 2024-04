Szoboszlai bombagóljával is hangol a Liverpool a West Ham ellen + videó

Eddig ez nem a Liverpool hete. Jürgen Klopp alakulata szerdán 2-0-ra kikapott a városi rivális Everton otthonában, a bajnoki címért folyó versenyfutásban két nagy ellenfele pedig nem hibázott, az Arsenal kedden hazai pályán 5-0-ra nyert a Chelsea ellen, a Manchester City pedig csütörtökön 4-0-ra a Brighton vendégeként. A Premier League élcsoportja így néz ki: 1. Arsenal 77 pont/34 mérkőzés, 2. Manchester City 76/33, 3. Liverpool 74/34. Vagyis a vesztett pontokat tekintve a címvédő Manchester City áll a legjobban.

Jürgen Klopp az Everton elleni vereség után Fotó: EPA/Adam Vaughan

A Liverpool ma a nyolcadik helyen álló West Ham United vendége lesz, amely a legutóbbi két bajnokiját elveszítette. S Jürgen Klopp együttese abból mindenképpen erőt meríthet, hogy a londoniak elleni legutóbbi hét idegenbeli meccséből ötöt megnyert, s csak egyet veszített el. De az még jobban hangzik, hogy a legutóbbi 14 meccsükből 12-t megnyertek a West Ham ellen egy vereség és egy döntetlen mellett.

A Vörösök és a Kalapácsosok ebben a szezonban már kétszer találkoztak: a Premier League-ban szeptemberben az Anfielden 3-1-re győztek Mohamed Szalah, Darwin Núnez és Diogo Jota góljaival, december pedig a Ligakupa negyeddöntőjében szintén Liverpoolban 5-1-re nyertek. Ezen a találkozón Curtis Jones kétszer is eredményes volt, s még Szalah és Cody Gakpo talált be.

Erre a meccsre emlékeznek most a Liverpool honlapján – az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte:

Ez pedig a két csapat legutóbbi bajnoki mérkőzésének összefoglalója:

Our last Premier League clash with the Hammers ⏪ pic.twitter.com/7A2uALBpml — Liverpool FC (@LFC) April 25, 2024

A Pool februárban aztán meg is nyerte a Ligakupát, és akkor még minden szép volt a Mersey partján, de utána a csapat az FA-kupából és az Európa-ligából is kiesett a negyeddöntőben, és a bajnokságban is lépéshátrányba került az Arsenallal és a Manchester Cityvel szemben. Klopp még január végén bejelentette, hogy a szezon végén távozik, pihenni szeretne, és most már kimondhatjuk, hogy ez is megzavarhatta a fejeket. S azt is kimondhatjuk, hogy a holland Arne Slot váltja, ez az éjjel eldőlt.