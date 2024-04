Várhelyi Olivér: A béke, a biztonság, a stabilitás és a jólét nem üres szavak

A biztos szerint bár Európába visszatért a háború, az Európai Unió még mindig a béke, a stabilitás, a biztonság és a jólét horgonya a tagállamai számára, és a nyugat-balkáni országok csatlakozási folyamata rávilágított arra, hogy

Európának sokkal komolyabban kell vennie ezeket az értékeket

– emelte ki Várhelyi Olivér.

Ezért van az, hogy ma minden vezető egyetért abban, hogy az európai projekt akkor lesz teljes, ha partnereink csatlakoznak az Európai Unióhoz

– szögezte le a bővítésért felelős biztos.

Az elmúlt hónapokban történelmi jelentőségű döntések születtek az EU-ban. Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, Moldovával és Bosznia-Hercegovinával, valamint Georgia is megkapta a tagjelölti státuszt. „E történelmi jelentőségű döntések részeként a Nyugat-Balkán számára egy konkrét tervet is kidolgoztunk, amely a valódi integrációra összpontosít” – hangsúlyozta Várhelyi. Valódi integráció alatt az EU és a Nyugat-Balkán közötti gazdasági és társadalmi fejlődési szakadék áthidalását érti az unió. Ennek elérésére 30 milliárd eurós gazdasági és beruházási tervet terjesztettek elő az érintett országok számára, ami a régió GDP-jének körülbelül egyharmada. Ez a gazdasági és beruházási terv a régió közlekedési, energetikai és digitális infrastruktúrájának egymással és az EU-val való összekapcsolására összpontosít – fejtette ki az EU biztosa, hozzátéve, hogy a végrehajtás is jó ütemben halad.

Az EU pénzügyi támogatása lehetővé teszi a nyugat-balkáni országok számára, hogy az évtized végére befejezzék a csatlakozási folyamatot, ami a legjobb hozzájárulás és biztonsági garancia az egész kontinens számára.

A migráció kérdésére áttérve Várhelyi Olivér elmondta, hogy a migrációs hullámok kihívás elé állítják Európa és partnereink biztonsági struktúráját.

Ezért a nyugat-balkáni és a déli szomszédságban lévő partnereinkkel együtt keményen fellépünk az embercsempészek ellen, növeljük a határellenőrzési és bűnüldöző hatóságok kapacitását és hatékonyságát, és fokozzuk a partnerországokból közvetlenül a származási országokba történő visszaküldést

– sorolta Várhelyi.

A béke, a biztonság, a stabilitás és a jólét nem üres szavak. Amint láthatják, hatékony politikákat dolgoztunk ki, amelyek megerősítik biztonságunkat, és szilárd alapot hagyunk a következő bizottság számára, hogy folytassa ezek végrehajtását

– zárta gondolatmenetét az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa.

Borítókép: Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)