Ez történhet Spanyolországban, ha Pedro Sánchez lemond

Második napja gondolkodik Pedro Sánchez azon, hogy lemondjon-e vagy sem. A szocialista spanyol kormányfő szerdán tett közzé egy állampolgároknak címzett levelet a közösségi oldalain, amiben azt írta, le kell állnia pár napra, és át kell gondolnia, hogy szeretné-e folytatni Spanyolország miniszterelnökeként azután, hogy felesége korrupciós botrányba keveredett.

La vida secreta de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: sus hijas, su boda y dónde se conocieron https://t.co/yNTRfeYnxS vía @larazon_es — Óscar (@fg_scar) April 26, 2024

Begona Gomezt befolyással üzérkedéssel és korrupcióval gyanúsítják. Egy madridi bíró indította el ellene az eljárást a Manos Limpias (Tiszta kezek) nevű jobboldali szervezet feljelentése után. Gomez a feltételezések szerint 2020–21-ben, visszaélve a pozíciójával, előnyhöz juttathatott egy vállalkozót közbeszerzési pályázatokon, de közreműködhetett az Air Europának odaítélt állami támogatásban is, amivel megmentették a céget.

La Fiscalía, fiel a quien le manda, ha decidido salir al rescate de Pedro Sánchez y de su mujer Begoña Gómez, y saltándose al juez Juan Carlos Peinado titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid, ha solicitado directamente a la Audienciahttps://t.co/EsvEyU8DTt pic.twitter.com/b8kgFvi7Ew — Cantabria Press (@cantabria_press) April 26, 2024

Sánchez közölte, hogy bízik az igazságszolgáltatásban, de képtelen figyelmen kívül hagyni a szerinte folyamatos, a jobboldalról és a szélsőjobboldalról érkező sárdobálást, ami miatt a felesége szenved, ezért kért gondolkodási időt. Döntését hétfőn fogja bejelenteni.

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

Szerda délután óta mindenki csak találgat azzal kapcsolatban, hogy Sánchez lépése vajon tényleg komoly, vagy inkább csak egy színjáték, ami segít elterelni a figyelmet a feleségéről, valamint érzelmi reakciókat kiváltani szimpatizánsaiból, ami végül jól is jöhet neki a májusi katalóniai, sőt a júniusi EP-választásokra is. Politológusok szerint a hétfői bejelentéstől függően több forgatókönyv is megvalósulhat Spanyolországban. Ha Sánchez tényleg lemond, akkor a szocialista párt egy másik jelöltje kerülhet a helyére, akinek beiktatásáról a kongresszus szavaz majd.