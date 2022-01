Papírforma: Asztalos Évát kizárták a baloldali frakcióból Érden

Ahogy azt az ÉrdMost.hu már a múlt héten előre megírta (majd később módosította a cikket, és csak jóslatokba bocsátkozott) hétfőn kizárta soraiból a Szövetség Érdért baloldali frakció Asztalos Éva önkormányzati képviselőt, a jogi és közbiztonsági bizottság elnökét. A korábbi DK-s politikus a kizárásáról a hivatalos Facebook-oldalán számolt be. – Már megint csúcsra járt a demokrácia! Amúgy érdi módra... A város hírügynöksége múlt héten mindenkivel – így velem is – tudatta: Asztalos Évát kizárta soraiból a várost vezető összefogás frakció. Vagyis tévedésből (?) az ítéletet hirdették ki. Pedig jogállamiságot hirdetnek! Miközben még az idézést – hivatalos meghívót, napirendet, vádiratot – is elfelejtették megküldeni a soron következő frakcióülésre, ahol – ha egyáltalán van ilyen ügy? –, azt tárgyalni kell(ene). Annyiban módosítok: az ülés előtt egy órával – amikor már rajtam kívül mindenki tudott róla – kaptam egy üzenetet – mondta el Asztalos Éva.

Szavai szerint az a vád merült fel, hogy a jogi alapokon nyugvó bizottsági döntés ellentétes a szövetség politikájával.

Mint korábban megírtuk, a baloldali frakció szerint Asztalos Éva azzal lehetetlenítette el az érdi közgyűlés ülését, ahol meg akartak fosztani mandátumától egy fideszes önkormányzati képviselőt, hogy az illetékes bizottság elnökeként visszavonta az előterjesztést. Lengyel Péter baloldali frakcióvezető ezután jelentette be, hogy rendkívüli frakcióülést hívott össze január 17-én 19 órára, ahol a képviselőcsoport „dönteni fog a fideszes Bács István oldalára állt Asztalos Éva kizárásáról”. Ezt hétfőn meg is tették.

Asztalos Éva felmerült váddal kapcsolatban először és utoljára kiemelte: a jogi és közbiztonsági bizottság elnökeként nem hajlandó a politika oltárán feláldozni a törvényességet.

– Persze csak addig, amíg tudom, mivel a következő lépés az lesz, hogy a bizottság éléről is eltávolítanak – tette hozzá.

A Szövetség Érdért baloldali frakcióból kizárt Asztalos Éva rámutatott arra, hogy a pártokkal való szakításának egyik oka is az ilyen „politizálás” volt. – A jövőben továbbra is felemelt fejjel, immáron teljesen függetlenként végzem a képviselői munkám Érd fejlődéséért, az itt élők boldogulásáért. Bízom benne, hogy az április választás eredményeként, már nemcsak Érd, hanem a térség érdekeit is képviselni tudom, de ennek eldöntését a bölcs választókra bízom – mutatott rá a politikus.

Borítókép: Bevált az ÉrdMost.hu jóslata (Forrás: Érdioldal.hu)