Előbb-utóbb előkerül Sápi Attila holtteste

Hat év után még mindig eltűntként keresi a rendőrség Sápi Attilát. Az MSZP zuglói önkormányzati képviselője 2016. január 5-én lement cigarettáért az újpalotai bérleményéből, megivott egy kávét, majd távozott.

Az eladónő szerint olyan volt, mintha be lett volna drogozva, és sérülésnyomokat is látott a karján és az arcán.

Ekkor látták utoljára a baloldali politikust, akinek nyoma veszett, azóta semmilyen információ nincs róla.

A nyomozók szerint Sápit meggyilkolhatták, és valahol eláshatták a holttestét. Ennek már hat éve. Az idő azonban a bűnüldözőknek dolgozik. Számos régi, akár több évtizedes gyilkossági ügy oldódott meg az elmúlt néhány évben olyan módon, hogy valamelyik érintett beszélni kezdett, hogy vádalku reményében mentse magát.

Ilyen ügy volt például Gyüre József 1999-es meggyilkolásának az ügye. Gyüre egykori bűntársát, Portik Tamást vádolták meg azzal, hogy megölette fiatalkori cimboráját. A vádat egy bűnbánó maffiózó vallomása is alátámasztja. Ugyancsak egy vádalkut remélő bűnelkövető elmondása alapján találták meg tíz évvel az eltűnése után Katzenbach Imre holttestét, akit a hírhedt Eclipse-ügy kapcsán ölték meg és ásták el egy erdőben, miután a volt első osztályú labdarúgó félmilliárd forintot kivett a cég számlájáról. A gyilkosság gyanúsítottjait éppen két napja vitték vissza a fogdába, miután a karácsony előtti bűnügyi felügyeletüket elrendelő bírói végzést eredményesen fellebbezte meg az ügyészség.

Az eddigi információk szerint Sápi Attila is úgy végezhette, mint Katzenbach Imre, az indíték is ugyanaz lehetett: a pénz. Sápi Attila őrző-védő cége ugyanis 176 millió forintos köztartozást hagyott hátra.

Lapunk derítette ki korábban, hogy az eltűnésekor 43 éves szocialista politikus cége egy klasszikus körbetartozás haszonélvezője volt, melyet Sápi eltűnése után az adóhatóság felszámolt és törölt a cégjegyzékből. Hogy a Toro Security System Vagyonvédelmi Kft. pénze végül kinél landolt, nem sikerült megállapítani. Az indíték így valószínű: ennyi pénzért – vagy éppen azért, hogy ne tudja elárulni a körbetartozási lánc tényleges szervezőjét, haszonélvezőjét – ölhették meg Sápit, aki sokat tudott a zuglói baloldali politikusok üzleti ügyeiről is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztályának vezetője, Gál Sándor a PestiSrácok.hu-nak adott korábbi interjúban elmondta: megölhették a szocialisták piszkos ügyeiről sokat tudó zuglói MSZP-s politikust.

Noha a férfit eltűntként keresik, nyomozás nincs elrendelve, de Gál Sándor szerint csak idő kérdése, hogy megtalálják azt a sarkalatos pontot, ahonnan el tudnak indulni. Hozzátette:

Az idő ezt meg fogja oldani, és ezért mondom mindig azt, hogy sose legyen egy gyilkos se nyugodt. Azért, mert egy héten belül, vagy egy hónapon belül, vagy egy éven belül nem oldódik meg egy emberölés, az nem jelenti azt, hogy majd 15-20 év múlva nem derül fény a bűncselekményre, hiszen megváltoznak az emberi kapcsolatok, és akiknek sokáig nem volt érdekük megszólalni, idővel beszélni kezdenek.

Ami biztosra vehető, az az, hogy Sápi Attila Zugló korábbi meghatározó szocialista politikusának, Tóth Csabának a „felfedezettje” volt. Tóthot az összeboruló baloldal látványosan kiebrudalta, a politikus vissza is lépett az előválasztástól. Sápi eltűnését is a szemére vetették, a balliberális zuglói belharc látványos része lett az eltűnt MSZP-s és Tóth Csaba kapcsolata. Utóbbi fel is jelentette azt a független önkormányzati képviselőt, aki szerinte azért felelős, hogy olyan pletykák terjedtek el róla, melyek szerint súlyosan megfenyeget, illetve ha kell, el is ás másokat.