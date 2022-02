A baloldal hasznot húzna a háborús drámából, tüntetést szerveznek

– Oroszország agresszor. Megtámadott egy független, szuverén államot.

Háború van a szomszédban. Akkor lépni kell nekünk is

– írta ki közösségi oldalára ma reggel a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint a magyar kormánynak fel kellene függesztenie a paksi beruházást, valamint a szputnyik vakcina gyártásáról szóló tárgyalásokat, hiszen Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A magyar kormány, amely régóta sajátos, a közös európaitól eltérő orosz politikát folytatott, most ne bújjon Brüsszel szoknyája mögé! Beszéljen világosan, ítélje el az agresszort!

– szólította fel az Orbán-kormányt az uniós állásponton kívüli nyilatkozatok megtételére az egykori miniszterelnök.

Gyurcsány azt is kérte a kabinettől, hogy fejezze ki szolidaritását Ukrajnával és az ukrán néppel, mondja ki világosan, hogy a szomszédos ország határai sérthetetlenek. Ezt egyébként Orbán Viktor már két nappal ezelőtt megtette, felhívta az ukrán államfőt, és a közösségi oldalára is posztolta, hogy támogatják Ukrajna szuverenitását.

A miniszterelnök azóta az állam katonai vezetőivel való egyeztetés után azt is leszögezte, hogy a kormány álláspontja szerint

Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból ki kell maradnia.

A DK elnöke reggeli bejegyzése végén azt is ajánlotta a miniszterelnöknek, hogy olvassa el Teleki Pál búcsúlevelét. A két világháború között politizáló miniszterelnök azután lett öngyilkos, hogy a hitleri Németország megszállta Jugoszláviát, amely állammal korábban az akkori magyar kormány örök barátsági szerződést kötött.

Gyurcsány Ferenc kétszínűségéről korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője posztolt néhány képet, felidézve, hogy hivatalban lévő miniszterelnökként a baloldali vezető politikus még kutyát is ajándékozott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Orbán Viktort pedig azzal támadta, hogy első miniszterelnöksége idején (1998–2002) nem jutott el Moszkvába, mert nem hívta meg az orosz elnök.

Gyurcsány után Márki-Zay is önálló lépéseket vár a kormánytól

– A NATO egységes álláspontja mellett való kiállás után a baloldal azt várja Orbán Viktortól, hogy önállóan is alkalmazzon szankciókat Oroszország ellen, például állítsa le a Paks 2 beruházást – ismételte meg Gyurcsány Ferenc ma reggeli követelését Márki-Zay Péter, aki a volt miniszterelnökhöz hasonlóan

belpolitikai céljai elérése érdekében próbálja felhasználni a háborús helyzetet.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje ma délelőtt Hódmezővásárhelyről a polgármesteri hivatalból jelentkezett be Facebook-oldalán, ahol azt is elmondta, hogy a kormánynak az „orosz kémbankot” is ki kell utasítania az országból.

Márki-Zay elismerte, hogy Orbánék a NATO álláspontját támogatják, de ennek ellenére úgy véli, hogy a magyar miniszterelnök áruló, és bebizonyosodott, hogy megbízhatatlan szövetségese mind az uniónak, mind az amerikai katonai szövetségnek.

Márki-Zay Péter sajtótájékoztatóján most azt is bejelentette, hogy

ma este a baloldal az orosz nagykövetség előtt fog tiltakozni Ukrajna megtámadása ellen.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban arról is beszélt, hogy fegyvereket, de akár katonákat is küldene a NATO-csapatok részeként az ukrán–orosz háborúba. A katonai szövetség egyébként beavatkozásról még nem döntött.