A szivárványkoalíció mellett több ellenzéki párt is elindult az idei országgyűlési választáson, vagyis a Gyurcsány vezette hatpárti összefogás nem egyedül száll ringbe a Fidesz–KDNP jelöltjeivel szemben. Ráadásul az elmúlt napokban egyes választókerületekben is felbomlott a baloldali egység, többen is önállóan indulnának a választáson.

– Ellenzékváltásra van szükség – mondta lapunknak Hajdu Mária, akinek párttagságát a LMP pár napja függesztette fel. Hajdu Mária, aki azóta ki is lépett a pártból, korábban nyíltan bírálta Hajnal Mikós momentumos politikust, aki úgy állította be magát közgazdásznak, hogy nincs ilyen diplomája. A XII. kerületi önkormányzati képviselő a Facebookon kifogásolta, hogy a baloldali összefogás azt a Hajnal Miklóst indítja a Hegyvidéken az országgyűlési választásokon, aki valótlanul állította, hogy közgazdász. Mint írta, mára nem maradt hiteles politikai erő, mindkét oldalt kizárólag az önös érdekeik vezérlik,

a baloldal elvek nélkül fogott össze, ezért indul az országgyűlési választáson független jelöltként.

Hajdu Mária lapunknak elmondta, házról házra járva gyűjtik a jelöltséghez szükséges aláírásokat, bízva a sikerben. – Annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban döntöttem az önálló indulás mellett, nem tartom reménytelennek a küzdelmet. Mindenkit felkeresünk, noha mögöttem nem áll olyan kampánycsapat, mint a pártok mögött. Nem érzem lehetetlennek a jelöltséget –fogalmazott Hajdu Mária.

Veszprém megyében is dobbantott egy LMP-s

Nem a hegyvidéki önkormányzati képviselő az egyetlen, aki az utóbbi napokban az önálló indulás mellett döntött. Takács Lajos, Badacsonytomaj önkormányzati képviselője is hasonló döntésre jutott, emiatt ki is lépett az LMP-ből. Mint lapunknak fogalmazott,

a baloldali összefogás előválasztásában azért nem akart részt venni, mert képtelen lett volna az MSZP-vel, a DK-val közösséget vállalni, főleg úgy, hogy egy etikai kódexet is alá kellett volna írnia.

– Végül úgy döntöttem, önállóan indulok az országgyűlési választáson, emiatt az LMP-ből ki is zártak – mondta Takács Lajos, aki az elmúlt napokban kétszáz aláírást gyűjtött a hivatalos jelöltségért. Megítélése szerint a határidőre, azaz február 25-ig az előírt ötszáz szignó szerepelni fog az ívein.

Óbudán a baloldali közös jelölt mellett Varga Damm Andrea, a Jobbik egykori tagja is úgy döntött, külön indul, a ReforMerek pártot képviselve. Lapunknak úgy nyilatkozott, biztos abban, hogy összegyűjtik a szükséges ötszáz aláírást határidőre, dacára annak, hogy sem hatalmas kampánycsapat, sem támogatói adatbázis nincs a kezükben. Hozzátette: a III. kerület 10. választókerületében rajta kívül 12-en vették fel az ajánlóíveket, azaz egy tucat jelölt szeretne a szavazólapon szerepelni.

Akik még gyűjtik az aláírásokat

Miközben a baloldali összefogás előszeretettel hangoztatja, hogy kizárólag ők képesek leváltani a jelenlegi kormányt, csak ők indulnak a Fidesz–KDNP szövetségével szemben, vannak kisebb ellenzéki pártok is. Van olyan szervezet, mely azt állítja, mind a 106 választókerületben lesz saját egyéni jelöltje, és országos pártlistát is állít. Ilyen a Szanyi Tibor által vezetett Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, a Mi Hazánk Mozgalom, a Kétfarkú Kutya párt vagy a választásokba frissen becsatlakozott Gyattyán György vezette Megoldás Mozgalom. Utóbbi egyébként hétfőn közzé is tette 106 indulója nevét. A kisebb ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk Mozgalom már egy tucat választókerületi jelölt ajánlásait leadta. Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője azt mondta,

számításaik szerint a hét végére mind a 106 választókerületben meglesz az elvárt ötszáz aláírás.

A Thürmer Gyula vezette Magyar Munkáspárttal szövetséget kötött és avval közösen induló Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (Iszomm) vezetője lapunknak azt mondta, előreláthatóan nyolcvan választókerületben sikerül a megfelelő számú aláírást összegyűjteniük.

Szanyi Tibor elismerte, a főváros nehéz terep számukra, ugyanakkor a VIII–IX. kerületben kifejezetten jól állnak.

Ez azért érdekes, mert ez az a választókerület, ahol Jámbor András, a baloldali összefogás közös jelöltje mellett Döme Zsuzsa, Ferencváros alpolgármestere, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje is elindul a fideszes Sára Botonddal szemben. A dolog érdekessége, hogy a kutyapártos politikus Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kegyeltje, aki alpolgármestert csinált belőle, míg a korábbi újságíró Karácsony Gergely és Pikó András VIII. kerületi polgármester támogatását élvezheti. Döme egyébként egy helyi lapban robbantotta a hírt, miszerint indul a VIII. kerületi központtal rendelkező 6-os választókerületben jelöltként.

Kutya a jelölt

A viccpárt egyébként nem hazudtolja meg önmagát, Pest megye 7. számú választókerületében

valóban egy kutyát, méghozzá egy labradort indítanak az áprilisi országgyűlési választásokra. Szombaton a gyömrői piacon az eb aláírásokat gyűjtött, de ami talán ennél is meglepőbb: volt, aki aláírásával támogatta is az állatot.

Lapunk kereste a pártot, hogy megtudjuk, hogyan állnak az ajánlóívek leadásával, de mindeddig nem kaptunk választ. Információink szerint egyébként a párt nem áll túl fényesen, amit az is alátámaszt, hogy kedd estig egyetlen jelöltjüket sem jelentették be. A XII. kerületben, ahol Kovács Gergely pártelnök indul, mindeddig Fürjes Balázst, a Fidesz–KDNP, valamint Hajnal Miklóst, a baloldal közös jelöltjét vették nyilvántartásba.

Borítókép: 2021. október 23-i baloldali gyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)