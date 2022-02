Felsőoktatási felvételi: fontos határidő közeleg

A felsőoktatási képzésre benyújtott és véglegesített jelentkezések február 20. éjfélig hitelesíthetők.

– A hitelesítés az ügyfélkapun elektronikusan és postai levélben is lehetséges és akkor sikeres, ha a jelentkező e-mailben visszajelzést kap, illetve a Felvi.hu-n elérhető E-felvételi felületén is megjelenik a hitelesített státus – hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal (OH) szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

Fontos, hogy aki eddig nem regisztrált az ügyfélkapun, az személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten és – 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában – elektronikusan is megteheti. A hitelesítéshez ideiglenes regisztráció nem fogadható el. Ha valaki postán szeretné feladni az E-felvételi felületéről kinyomtatott hitelesítő adatlapot, akkor azt aláírva szintén február 20-ig kell az Oktatási Hivatal címére postára adni (1380 Budapest, Pf. 1190).

További információk a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatók.

