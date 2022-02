Hawaii legextrémebb macskája az óceán hullámai között szörföl a gazdáival

Hokule’a egészen biztosan nem tartozik az átlagos macskák közé. A gazdáival Hawaii szigetén, Honoluluban élő állat a napi átlagos macskateendők mellett ugyanis megőrül a vízi sportokért, imád szörfölni. Életét saját Instagram-oldalán is nyomon lehet követni.

„Ahogy jönnek a hullámok, a deszka elejére sétál, lefekszik és megkapaszkodik – mesélik a videóban Hokule’a gazdái. – A megfelelő pillanatban aztán beleugrik a vízbe, és ha mi is ott vagyunk, hozzánk úszik, majd vissza a deszkára. Amikor kicsi volt, mindig félénk macskának tűnt, elbújt előlünk az ágy takarója alá, de idővel összeszedte a bátorságát. Mindenhova követett minket, még zuhanyozni is, annyira kíváncsi volt a világra. Észrevettük, hogy imádja a vizet, a zuhogó esőben is szívesen kinn maradt az udvaron, ami szokatlan viselkedés egy macskától, nem sűrűn látni ilyet.”

Ekkor jött az ötlet, hogy talán magunkkal vihetnénk a strandra is.

„Kerestünk egy partszakaszt, ami kellően csendes volt, a hullámok sem verdesték nagyon, és jól érezhette magát. Először a homokban játszott, aztán szépen bemerészkedett az óceánba, és egyre jobban élvezte. Mivel jól is úszott, gondoltam, felteszem a deszkára, így kezdődött az egész. Később építettünk neki a deszkára egy kis helyet, ahol nyugodtan pihenhet, nem csúszkál folyton. Ez meghozta az önbizalmát, és most már teljesen otthonosan mozog a deszkán.”