Megmentené a miskolci Fidesz a helyi tömegközlekedést

– Itt a vége, ennyi volt, elfogyott a miskolciak türelme. Lépnünk kell és lépni fogunk, mert a baloldali városvezetés képtelen megoldani a tömegközlekedés káoszos helyzetét

– jelentette ki pénteken délben sajtótájékoztatón a miskolci Fidesz frakcióvezetője. Nagy Ákos hozzátette: éppen ezért radikális átalakítást javasolnak az ezer sebből vérző miskolci tömegközlekedés megoldására. Szavai szerint a Fidesz-frakció egy módosító indítványt terjesztett a csütörtöki miskolci közgyűlés elé, amit az utolsó pillanatban lemondtak, rejtélyes okokból. – Érzékelhető, hogy nagy a feszültség a baloldali szivárványkoalíción belül, amikor már menekülnek a nyilvánosság elől. Az elmúlt héten a sajtóban is nyilvánosan beismerte a baloldali városvezetés, hogy a miskolciak adóforintjaiból luxusbuszt szerzett be saját használatra, hogy kényelmesebbé és gyorsabbá tegyék közlekedésüket. Havi közel félmillió forintért bérlik a lesötétített gépjárművet, hogy ne láthassák a miskolciak, kik is utaznak valójában az ő pénzükön – fogalmazott Nagy Ákos.

A kormánypárti politikus elmondta, a módosító indítványuk abban áll, hogy a szintén miskolciak pénzéből fenntartott, nyíltan politikai és baloldali pártérdekeket szolgáló Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.-től (Mikom Kft.) csoportosítsák át a 240 millió forint támogatást a közlekedési vállalat működési költségeire.

Számításaik szerint ezzel a lépéssel a miskolciak valóban érezhető többletet kapnának, nem pedig gyújtósnak használt kampányújságot. – A miskolciak életminőségét alapvetően határozza meg a közösségi közlekedés minősége, szervezettsége, amelynek működtetése, üzemeltetése évtizedek óta mindenhol az országban kizárólagos önkormányzati feladat. Nem lehet politikai döntés kérdése, hogy a mindenkori városvezetés biztosítsa a működési feltételeket, ugyanakkor 2019 végétől több hullámban 30–50 százalékkal csökkentette a jelenlegi városvezetés a járatszámokat. A követhetetlen és folyamatosan változó menetrend a munkába járó és a busz- és villamosjáratokat használó miskolciak életminőségét rontotta drasztikusan, miközben a választási ígéret épphogy a színvonal javítása volt – hangsúlyozta Nagy Ákos.

Kitért arra is, hogy a Mikom Kft. már közel három éve nem a miskolciak tájékoztatását szolgálja, működése szakmaiatlan és belterjes, támogatása ebben a formában indokolatlan.

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, a cég nem lát el olyan közszolgálati vagy nonprofit feladatot, amely a Miskolcon lakók, dolgozók érdekét a legcsekélyebb mértékben is szolgálja. – A kft. jelenlegi működésének támogatása a miskolciak vagyonának, befizetett adójának tékozlása, közpénzpazarlás – tette hozzá. Nagy Ákos reményét fejezte ki, hogy a közgyűlés elfogadja majd a tömegközlekedés színvonalának javítását célzó javaslatukat.

Borítókép: Nagy Ákos (Fotó: Fidesz, Miskolc)