Schittl Eszter: Katolikus ember törvényi szinten sem ismerheti el a melegházasságot

„Magyarország egy védett sziget, itt még lehet keresztet viselni.” Minderről Schittl Eszter, a CitizenGo kampányfelelőse beszélt Az ügy című műsorban – írja a Pestisrácok.hu.

Hozzátette:

indítottak egy petíciót, amiben kimondják, ha egy ember a hitéhez hű akar maradni, akkor nem ismerheti el a melegházasságot. Egy katolikus embernek kötelessége elutasítani ezt.

Nincs ilyen, hogy magánemberként ellenzi, pártpolitikusként pedig nem

– hangsúlyozta.

Elmondása szerint ők nem folynak bele a pártpolitikába, de most azt látták, hogy az ellenzéki tömb akár az alaptörvény kisöprését is megvalósítaná megfelelő támogatottság hiányában is, hogy legalizálják a homoszexuális házasságot, ezért tartották fontosnak, hogy már most riadóztassák a társadalmat. Schittl Eszterék az általuk indított petícióval igyekeznek nyomást gyakorolni a politikusokra, hogy ne menjenek szembe az alapvető értékekkel. Márki-Zay Péter csapatának egyházügyi felelőseként Lukácsi Katalint jelölték meg, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Már én szégyellem magam azért, amit Lukácsi Katalin csinál, szerintem egy templom megszentségtelenítése, hogy egy olyan tartalommal pózol valaki, ami a homoszexualitást propagálja

– tette hozzá.

Aláhúzta, elég ijesztő, hogy Lukácsi lett az egyházügyi felelős, aki az LMBTQ-propagandát képviseli lelkészként. Schittl Eszter arról is beszélt, egészen döbbenetes, hogy ugyanez a politikai tömörülés nemrégiben olyan programmal rukkolt elő, mely arról szól, hogy

a gyónási titkot eltörölnék és akár három év börtönt is kaphat az a pap, aki ezt mégsem hajlandó elfogadni.