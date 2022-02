Újra mentőövet dob a kormány a baloldali vezetésű Miskolcnak

Hazugság, hogy a magyar kormány megfeledkezett Miskolcról, és nem ad pénzt városunknak

– erről beszélt péntek délben a borsodi megyeszékhelyen megtartott sajtótájékoztatón a Fidesz helyi frakcióvezetője. Nagy Ákos kiemelte: hazugság az is, hogy a Veres Pál polgármester által kezdeményezett költségvetési egyeztetésen nem merült fel kritika és vita, amelyben ne mondtuk volna el véleményünket. – Így az is hazugság, hogy kevesebb pénzből kell Miskolcnak gazdálkodnia – tette hozzá. Szavai szerint kiderült az egyeztetésen, hogy minden eddiginél magasabb bevétellel számolnak a városházán, köszönhetően jórészt a miskolciak és az itt dolgozó cégek befizetéseinek.

Tehát van pénz a tönkretett busz- és villamosközlekedés helyreállítására, közbiztonságra, köztisztaságra, az általuk okozott pusztulás helyreállítására

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Nagy Ákos felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években több tíz milliárd forint kormányzati támogatás érkezett Miskolcra.

Jelezte, hogy 2019 ősze óta 263 milliárd forint értékben valósultak meg vagy valósulnak meg beruházások a városban. Ezen felül a kormány a minimálbérek rendezéséhez szükséges kompenzációt is a város rendelkezésére bocsátja, amely szintén milliárdos tétel.

– Most pedig egy újabb, 31,5 milliárd forintos forrást kaphat a város, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés vezetése és a jelenlegi fideszes országgyűlési képviselők jártak kis Miskolcnak. Megszokhattuk már azt, hogy a Miskolc irányítására alkalmatlan, az ügyek intézésében tehetetlen vezetés azt is saját sikerének könyveli el, amihez semmi köze, de most szintet léptek hazudozásban – mutatott rá a Fidesz miskolci frakcióvezetője.

Hozzátette: Gyurcsány Ferenc két miskolci jelöltje, Varga László és Szilágyi Szabolcs elkezdte osztogatni azt a pénzt, amihez semmi közük, és amiről nem ők döntenek.

– Ezen források célzott felhasználásáról ugyanis a város polgárainak és a miskolci közgyűlésnek kell majd döntenie, nem pedig a két baloldali jelöltnek, akik saját politikai szövetségeseik szerint is legfeljebb javaslattevők lehetnek – jegyezte meg Nagy Ákos.

Borítókép: Nagy Ákos hazugnak nevezte a miskolci városvezetést (Forrás: Fidesz, Miskolc)