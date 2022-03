Elítélte az orosz támadást a külügyi bizottság

A kormánypárti képviselők egyhangú szavazatával döntött az orosz–ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat benyújtásáról az Országgyűlés külügyi bizottsága szerdai ülésén. A nyilatkozatot Németh Zsolt, a bizottság fideszes elnöke be is nyújtotta, így arról a parlament is szavazhat majd. A bizottsági önálló indítványként benyújtott politikai nyilatkozat vitájában a testület jelen levő ellenzéki tagjai – Gurmai Zita (MSZP) és Brenner Koloman (Jobbik) – nem vettek részt.

A politikai nyilatkozat szerint Magyarország elítéli Oroszország katonai beavatkozását és kiáll Ukrajna szuverenitása, illetve területi épségének sérthetetlensége mellett. Szorgalmazza a harci cselekmények haladéktalan leállítását és a béketárgyalás megkezdését.

Azt is megfogalmazzák, hogy a NATO tagjaként Magyarország egyetértését fejezi ki a szövetség vezetőitől elhangzott felelősségteljes nyilatkozatokkal, amelyek szerint el kell kerülni a konfliktus átterjedését a tagállamok területére. Emellett az ENSZ, az EBESZ, az Európa Tanács és az EU tagjaként Magyarország támogatását fejezi ki minden olyan közös törekvés iránt, amelynek célja a béke mielőbbi megteremtése.

A dokumentum deklarálja, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és senkinek sem lehet megengedni, hogy a háborúba belesodorja az országot. Kinyilvánítják benne azt is, hogy Magyarország nem küld katonákat az ukrán hadszíntérre, nem szállít kétoldalú alapon fegyvereket és nem járul hozzá a magyar–ukrán határon élet kioltására alkalmas fegyverek szállításához. A politikai nyilatkozatban felhívják a közéleti szereplők és a sajtó figyelmét arra, hogy tartózkodjanak minden olyan meggondolatlan vagy politikai hátsó szándéktól vezérelt megnyilatkozástól, amely veszélyezteti Magyarország és a magyar emberek biztonságát, különösen veszélyesnek és felelőtlennek ítélve azokat a követeléseket, amelyek magyar katonák és fegyverek küldését sürgetik a háborús térségbe. Szintén felelős magatartásra hívják fel a figyelmet a kárpátaljai magyarok érdekében, elítélve azokat a minősítéseket, amelyek a kárpátaljai magyarokat érték, biztonságukat veszélyeztetve.

Kiemelik, hogy a Kárpátalján élő őshonos magyar közösség tagjai lojális és hűséges polgárai Ukrajnának, ezért az ország többi polgárához hasonlóan jogos elvárást támasztanak államuk felé jogaik maradéktalan tiszteletben tartása iránt. A nyilatkozatban kitérnek arra, hogy Magyarország szorgalmazza Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának hivatalos megkezdését, továbbá természetes kötelezettségének tekinti a segítségnyújtást minden magyar, ukrán és más állampolgárságú embernek, aki a háború elől menekülve Magyarország mint első biztonságos ország területére lép.