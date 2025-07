Fejvadászok kapták el a Franciaországban rejtőzködő dílert

Egy másfél éve bujkáló, többéves fegyházra ítélt férfit találtak meg a magyar rendőrség fejvadászai Marseille-ben – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. Azt írták, hogy

a 32 éves férfit még tavaly februárban a Győri Ítélőtábla ítélte hét év fegyházbüntetésre

kábítószer-kereskedelem miatt. Azonban nem vonult be a börtönbe, hanem megszökött. Az ajkai rendőrkapitányság kezdte keresni. Hazai és európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene a hatóságok. Felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára is. Végül

a Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászai akcióba léptek,

és a nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően kiderült, hogy a férfi hol bujkál. A francia rendőrök július 15-én Marseille-ben fogták el. Jelenleg átadási őrizetben van.