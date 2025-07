Ezek a drogtörvény szigorításának első eredményei

– Azt tapasztaltuk, hogy a valamivel több mint egy hónapja életbe lépett drogtörvény-szigorításnak köszönhetően visszaszorultak a dílerek, behúzódtak az árnyékba – mondta lapunknak Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta,

sok kábítószer elfogyott az utcákról a lefoglalások eredményeként, ami azért fontos, mert így nem tudnak könnyen szerhez jutni az első vagy a véletlenszerűen drogot kipróbálók, illetve azok a fiatalok, akik nem rutinszerű szerhasználók és nincsenek kiépített kapcsolataik.

Ezenkívül a lefoglalásokkal együtt nőtt a kábítószer ára is, hiszen az elkobzott áru hiányzik a piacról. – Sokkal kevesebb kábítószer jut be ténylegesen a piacra, ami azt jelenti, hogy növekszik az ára, ezért a szerhasználók sokkal nehezebben jutnak droghoz – mutatott rá a szakember.

Vagyonelkobzás, kitiltás, tudatmódosító szer

A stratégiai igazgató kiemelte:

a drogkereskedőket szigorúbban büntető vagyonelkobzás jól működik a gyakorlatban, hiszen még akkor is el lehet venni minden olyan vagyontárgyukat, amely a drogkereskedelemből származhat, ha nem az ő nevükön van, hanem például egy családtagén.

Emellett ki lehet őket tiltani arról a településről, ahol a drogkereskedést végezték. Eddig, amikor valaki büntetés hatálya alatt állt, a büntetés letelte után visszamehetett és a kereskedést ott folytathatta, ahol abbahagyta. Ráadásul azok is féltek a dílertől, akik ellene vallottak volna, hiszen tudták, hogy vissza fog menni. Most a saját lakókörnyezetének egy széles sávjába be sem teheti a lábát, ami azt jelenti, hogy könnyebben lehet ellene vallani, megkönnyítve ezzel a drogbűncselekmények felgöngyölítését – jelezte a stratégiai igazgató.

Téglásy Kristóf leszögezte: már látszik annak a hatása is, hogy törvénybe emelték a tudatmódosító szer fogalmát. Ezzel annak veszik elejét, hogy a terjesztők megúszhassák a felelősségre vonást, a dizájnerdrogok összetételét viszonylag rövid időközönként cserélve. Ennek a változtatásnak a másik nagyon fontos oka, hogy

ha valaki összekutyul valamit bizonyos legálisan megvásárolható szerekből – a csavarlazítótól kezdve a fürdősón át egyes növényvédő szerekig –, az a kábítószerrel való visszaélés minősítése alá esik, és a büntető törvénykönyv szerint büntetendő még akkor is, ha ezek a szerek nincsenek a tiltólistán.

– A tudatmódosító szer fogalomként való bekerülése a Btk. hatálya alá azért jelentős lépés, mert ezzel kikerültük azt a kaput, hogy a hatóságoknak mindig meg kell előzniük a laborokat, amikor azok újrahasznosítanak valamit egy pici ­kémiai képletmódosítással. Ha most bármilyen szer bejön és tudatmódosítóként működik, akkor drogként fogják elbírálni, tehát büntetendő – magyarázta a stratégiai igazgató.