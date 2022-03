Ezerháromszázra nőtt az ökoiskolák száma hazánkban

Idén ötvenhét Ökoiskola, harminc újrapályázó Ökoiskola és hetvenöt Örökös Ökoiskola intézményvezetője vehette át a címet, amivel ezerháromszázra nőtt a magyar ökoiskolák száma – írta szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

A köznevelési intézmények egyik fő célja a környezettudatos szemlélet érvényesítése. Az ezeket a törekvéseket leginkább képviselő iskolák egyre bővülő köre alkotja az ökoiskolák népes táborát – emelte ki az Emmi.

A minisztérium beszámolt arról, hogy Ökoiskola címmel azokat a köznevelési intézményeket ismeri el a kormány, amelyek pedagógiai programjukban deklaráltan, rendszerszinten, a mindennapos nevelés-oktatás, valamint az iskola működtetésének szerves részeként foglalkoznak az egészség- és környezettudatosság témájával, és kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének.

A fenntarthatóság értékeit a pedagógusok személyes példamutatásán, valamint az intézmény környezetbarát működtetésén keresztül is közvetítik a tanulók számára, aktív közreműködésre, cselekvésre bátorítva őket. Hangsúlyozták: az ökoiskoláknak ezáltal kiemelten fontos szerepük van a Kárpát-medence természeti és épített környezeti értékeinek megőrzésében. Hozzátették: a kormány a fenntartható fejlődésre nevelés terén az utóbbi években számos intézkedést tett. Az Ökoiskola Hálózat munkáján túl a fenntarthatóságra nevelés kompetenciái 2018 óta a pedagógusok kompetencia-keretrendszerének része, a fenntarthatóság témái beépültek a tantervekbe és a tankönyvekbe, továbbá kidolgozásra került fenntartható fejlődés szabadon választható tantárgy kerettanterve is. Ezeket az erőfeszítéseket az elmúlt években több nemzetközi szervezet – köztük az ENSZ, az UNESCO és a GENE – is elismerte.

