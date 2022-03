Folytatódik a kistarcsai Flór Ferenc Kórház korszerűsítése

Befejeződött a kistarcsai Ferenc Kórház teljes körű szigetelési és gépészeti felújítása, a korszerűsítés azonban tovább folytatódik – jelentette be Szatmáry Kristóf Budapest 13. számú választókerületének kormánypárti országgyűlési képviselője és Sági Attila, az Országos Kórház Főigazgatóság projektirányítási igazgatója.

A XVI. kerület fekvőbeteg ellátásának nagy része a kistarcsai kórházhoz tartozik, Szatmáry Kristóf ezért segíti munkájával a beruházást.

Kifejtette, hogy az egészségügy fejlesztése a kelet-pesti régióban a legdinamikusabb és a cél az, hogy az összes olyan egészségügyi intézményt felújítsák, amit a kerületi lakosok igénybe vesznek. Ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy a közelmúltban adták át a járóbeteg szakellátásnak helyet adó szakrendelő kibővített és felújított épületét, illetve a kerületi önkormányzat segítségével már az összes háziorvosi rendelőt felújították. Hangsúlyozta: már csak a kistarcsai kórház felújításának befejezése van hátra, de értesülései szerint a munkaterület átadása napokon belül megtörténik. A kórházhoz kapcsolódóan ugyanakkor kész tervek vannak egy többszintes járóbeteg ellátási központ kialakítására és egy új belgyógyászati részleg kialakítására is. Ha mindezek elkészülnek, akkor várhatóan a meglévő szárnyakat is felújítják – tette hozzá.

Sági Attila, az Országos Kórház Főigazgatóság projektirányítási igazgatója elmondta, hogy a kivitelezést ugyan a covid járvány késleltette, de a 2018-ben megkötött KEHOP-os szerződésnek köszönhetően mintegy 2,8 milliárd forintért újult meg a kistarcsai Flór Ferenc Kórház, amin teljeskörű szigetelési és gépészeti felújítást hajtottak végre, illetve a nyílászárókat is kicserélték. Kiemelte, hogy a felújítás folytatódik a függönykorlát és a homlokzat rekonstrukciójával, amelyre szintén 2,8 milliárd forintot ad a kormány.

Borítókép: A felújított kórház bejárata (Fotó: Barna Magdorka)