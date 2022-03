A Magyar Nemzet pedig nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay Péter stábja és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között meg is történt a kapcsolatfelvétel. A baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor azt továbbra is tagadja, hogy fegyverekről is tárgyaltak volna. Márki-Zay Péter azt is mondta, hogy fel fogja jelenteni Szijjártó Pétert.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Kurucz Árpád)