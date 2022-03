Zelenszkij arra számít, hogy a baloldal fegyvereket fog nekik szállítani

Köztudott, hogy a magyar baloldal, élén Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölttel ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén fegyvereket küld Ukrajnába, valamint azonnal megszavazza a gáz- és olajszállításra vonatkozó szankciókat is, ami nemcsak hazánk, hanem Európa gazdaságát is tönkretenné. A jelek szerint pedig Volodimir Zelenszkij számít a magyar baloldal támogatására, erről tanúskodik a legfrissebb nyilatkozata is, amelyben eképpen fogalmaz:

Nem lehetnek orosz csápok Európában, amelyek belülről feszítik az uniót, és még most is segíteni próbálják Oroszországot, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. Mindenki pontosan tudja, az EU-ban ki áll szemben az emberiességgel és a józan ésszel, ki az, aki semmit sem tesz Ukrajna békéjéért. Ennek véget kell vetni, Európa pedig nem hallgathatja tovább Budapest kifogásait

– jelentette ki Ukrajna elnöke.

Zelenszkij tehát továbbra is szolidaritást vár az európai uniós országoktól, és arra kéri őket, hogy terjesszék ki a szankciókat, mondjanak le az orosz olajról, szakítsák meg a kereskedni kapcsolatokat Oroszországgal és zárják el a kikötőket az orosz hajók elől.