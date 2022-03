Megnyílt a budai Egyszülős Központ

Megnyitottuk a budai Egyszülős Központot! Az egyszülős családok nincsenek egyedül

– számolt be róla közösségi oldalán Novák Katalin.

A megválasztott köztársasági elnök, aki korábban családügyi miniszterként segítette az egyszülős családokat emlékeztetett: A pesti után most a budai is az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kezdeményezésére jött létre.

Egy gyermeknek anyára és apára van szüksége és van olyan, amikor egy személy igyekszik betölteni a két szerepet. Ma, az egyszülős családok világnapján tisztelettel adózunk azok előtt, akik egyedül állnak helyt nap, mint nap

– fűzte hozzá a politikus.

Fürjes Balázs: bankfiókból egyszülős családi központ

– Egy valódi második otthont, egy tágas,

csaknem kétszáz négyzetméteres, támogató közösségi teret hoztunk létre az egyedülálló szülőknek és gyermekeiknek

a Magyar jakobinusok terén, a Déli pályaudvar mellett – részletezte Facebook-oldalán Fürjes Balázs, aki jelenleg a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkárként dolgozik, és a kormánypártok képviselőjelöltje a budai választókerületben, ahol most az ország második Egyszülős Központja nyílt meg.

– Egyedül maradni nem könnyű élethelyzet! Ezt személyesen is megtapasztaltam, amikor válás után, egyedülálló apaként, megegyezés alapján nyolc évig az édesanyjukkal felváltva neveltük két nagyobb gyermekünket. Tudom, milyen az, amikor egyiküket óvodába, másikukat suliba kell vinni és ott összeszedni, utána edzés, különóra vagy éppen teljes újratervezés egy váratlan reggeli láz után, és közben munka, határidős feladatokkal. Az egyszülős családok támogatása ezért is a szívügyem – számolt be róla Fürjes Balázs.

Az államtitkár részletesen be is mutatta az új központot. Mint írta, a korábbi bankfiókból a nagyszabású belső átépítés után egy közvetlenül az utcáról nyíló, világos és szellős központot hoztak létre, melynek része egy hangulatos kávézó, ötven fő befogadására alkalmas rendezvénytérrel. – A hangszigetelést biztosító függöny segítségével a tér egy része közösségi irodaként vagy kisebb foglalkozások megtartására is leválasztható, így akár több program is futhat párhuzamosan – részletezte.

A központ épületében természetesen kialakításra került egy baba-mama szoba, és gyermekfelügyeletet biztosító játszóház is,

ahol képzett szakemberek vigyáznak majd a gyermekekre, míg a szülők tanácsadáson vesznek részt vagy a kávézóban pihennek meg.

Fotó: Facebook/Novák Katalin

– Garantáltan egy gyermek sem fog unatkozni: könyvek, plüssjátékok, játékfal és játszószőnyeg, valamint egy fából készült kisvonat is várja őket benne csúszdával és labdatengerrel. Majd ezer labda közé lehet becsúszni – részletezte Fürjes Balázs.

A hátsó részben iroda és egy különálló, kisebb helyiség is kialakításra került, itt tanácsadást, kiscsoportos vagy egyéni foglalkozást lehet tartani. – Fontos, hogy ez a helyiség a központ többi részétől jól elválasztható legyen, hiszen a pszichológiai tanácsadáskor fontos a biztonság és az intimitás érzése, a legtöbbször nagyon érzékeny és megrázó témákról van szó – magyarázta az államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

az új budai központ mindenki előtt nyitva áll.

– Akadálymentes: babakocsival és kerekesszékkel is könnyen megközelíthető. És természetesen az sem kizáró ok, ha valaki kétszülős családban él, ők is igénybe vehetik a központ szolgáltatásait – fogalmazott Fürjes Balázs, aki bejegyzése végén

gratulált Nagy Annának, a pesti Egyszülős Központ vezetőjének és munkatársainak az újonnan elkészült Budai Egyszülős Központhoz.