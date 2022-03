Orbán Viktor: A választás tétje a béke és a biztonság

Az orosz–ukrán háborúban Magyarország Magyarország oldalán áll. Segít a bajbajutottaknak, de érvényesíteni akarja, meg akarja védeni a saját nemzeti érdekeit

– jelentette ki Orbán Viktor a brüsszeli EU- és NATO-csúcs után a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnök beszámolója szerint két napot és két éjszakát volt Brüsszelben, ahol – mint fogalmazott – nagy tétek forogtak kockán – de sikerült nagyobb baj nélkül kikerülni a tárgyalásokból.

A NATO is a magyar álláspontot osztja

A kormányfő rámutatott:

a NATO lemásolta a magyar álláspontot Ukrajnával kapcsolatban, miszerint szervezeti szinten nem küld katonákat Ukrajnába. Végül azonban arra a megállapodásra jutottak, hogy az országok egyénileg azt tehetik, amit jónak látnak.

Az esetleges légtérzárról Orbán Viktor elmondta, az egy szép kifejezés, de igazából légtérháborút jelent, tehát aki légtérzárat akar, az valójában azt mondja, hogy vegyünk részt a háborúban.

Arra is kitért, hogy az unió szankciós listákat fogadott el, de ezeket csak akkor lehet elfogadni, ha minden tagország egyetért vele. Ha egy tagország is tiltakozik a javaslat ellen, azt elvetik. Ilyen javaslat volt a gázszállítás megszüntetése Oroszország irányából, amellyel Németország is egyetért. Szavai szerint

számunkra nem az a kérdés, hogy kicsit többet fizetünk-e a gázért vagy az olajért, hanem hogy jön-e vagy sem. Az a kérdés, hogy megáll-e a gazdaság vagy sem. Ha teljesítenénk az ukránok kérését, az azt jelentené, hogy magyar gyárakat kell bezárni és megnőne a munkanélküliség

– fogalmazott Orbán Viktor. – Mi megteszünk minden tőlünk telhetőt Ukrajnáért, hiszen például befogadunk ötszázezer menekültet, de azt nem kérhetik, hogy úgy segítsük őket, hogy közben tegyük tönkre magunkat – szögezte le.

„ A magyarok oldalán állunk ”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzenete kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott: megérti az ukrán államfő hangnemét, hiszen egy háborús helyzetben nem lehet elvárni az árnyalt megfogalmazást. – Ebben az esetben Magyarország és a többi ország feladata is, hogy megértessék az ukránokkal, hogy segítünk, amiben tudunk, de elsődlegesen minden országnak a saját érdekeit kell szem előtt tartania – hangsúlyozta Orbán Viktor.

– Ha az a kérdés – folytatta –, hogy kinek az oldalán állunk, akkor arra a válasz egyértelmű: mi a magyarok oldalán állunk. Nekünk azt kell világossá tenni, hogy mi magyarok vagyunk, és mi magyarbarát politikát folytatunk. Bár ezt a baloldal próbálja bemocskolni, folyamatosan támadja a nemzetpolitikánkat. De mi tudjuk, hogy a lényeg a nyugalom, hiszen jelen pillanatban érzelmi zsarolás is zajlik, ezt teszi az ukrán elnök is. Veszélyes korban élünk, így tényleg nagyon fontos, hogy nyugodtak legyünk és megfontoltan döntsünk minden kérdésben

– rögzítette a kormányfő.

Szavai szerint az európai térben sajátos és erőteljes hangja van, pedálul a genderkérdésekben is. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a választásnak is fontos kérdése, megmarad-e ez az erőteljes hang, vagy engedünk a Nyugat nyomásának. – A választások tétje pedig az hogy visszamegyünk-e a Gyurcsány korszakba, vagy előremegyünk –mutatott rá.

A mi üzenetünk pedig egyértelmű: csak mi tudjuk biztosítani a béket és a nyugalmat ebben a háborús helyzetben

– jelentette ki.

Megkongatták a vészharangot

Orbán Viktor jelezte azt is, hogy valóban megkongatták a vészharangot élelmiszerhiány-ügyben. Ukrajna és Oroszország ugyanis a világ gabonakereskedelmének tekintélyes részét teszi ki, a gabona hiánya pedig egész nagy térségeket és kontinenseket is képes destabilizálni – magyarázta a kormányfő jelezve: a lehetséges élelmiszerhiány közvetlen kapcsolatban van az élelmiszerhiánnyal. – Nekünk is észnél kell lennünk, mivel a magas árak miatt kiszippanthatják a hazai élelmiszertermékeket, ezért kellett exporttilalmat elrendelni – mondta a kormányfő. Hozzátette: a magyar rendelkezés nem elvesz valakitől, hanem kifizeti azt, ha szükséges, ez ellentétes egyébként az uniós rendeletekkel. Az energiaárak kapcsán továbbá kiemelte, hogy az már a háború előtt nőtt, jelentős része viszont az uniós áremelésből származott. Véleménye szerint

fel kell függeszteni a mesterséges brüsszeli áremelések politikáját.

– Ettől epét hánynak Brüsszelben, de néhány hónapon belül be kell látniuk a mesterséges áremelések politikájának a kudarcát – zárta szavait.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)