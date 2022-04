Borult és esős lesz az idő, de néhol a nap is kisüthet

Kora délelőttig a keleti országrészben még sok lesz a felhő, majd a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Estére többnyire összeesnek a gomolyfelhők, de néhol maradhatnak felhősebb körzetek. Ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A délnyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarokat átmenetileg viharos erejű széllökések is kísérhetik.

Forrás: OMSZ

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő – jelenti a Met.hu.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)