Azahriah sértegetése után felháborodott az internet + videó

Azahriah egy igazán sértő bejegyzéssel akart bevágódni a baloldalon. A zenész egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” titulálta őket. Persze a Puskás Arénát többször is megtöltő zenész hamar rájöhetett, hogy ezzel a közönsége jelentős részét is vérig sértette, törölte a sértő szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért.

Azahriah vérig sértette követői jelentős részét (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Azahriah tudhatta volna, hogy az internet nem felejt

A sértő poszt eltüntetése ellenére több jobboldali véleményvezér is reagált a zenész kijelentésére.

Megértem, hogy Orbán és a Fidesz elleni hergeléssel többször is meg lehet tölteni az Orbán Viktor kormánya által építtetett Puskás Arénát, de ezt azért mégsem lenne szabad!

– jegyezte meg a közösségi oldalán Deák Dániel. Majd feltette a kérdést: „mi lett azzal a szándékkal, hogy szeretetországot akartok építeni?” Ezekkel és hasonló kijelentésekkel nap mint nap bizonyítják, hogy valójában nem a Fidesz a gyűlöletkeltő, hanem ők – mutatott rá.

– Azahriah szerint értelmileg és mentálisan visszamaradott véglények a Fidesz szavazói. Bezzeg ő biztosan nagyon fejlett, ha így beszél több millió magyarról – mondta Bohár Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában.

– Aki másokat mocskol, az nem a rendszert kritizálja, hanem csak a saját jellemét árulja el – mutatott rá Szarvas Szilveszter Azahriah sértése kapcsán a közösségi oldalán. Hozzátette:

Köszi, Azahriah, te most ismét megmutattad, milyen a tiszás „szeretet és elfogadás”!

A Megafon Központ főszerkesztője egy másik ehhez kapcsolódó bejegyzésében jelezte: egyre agresszívabban és durvábban sértegetik a jobboldaliakat. Nincsen fék a gyűlöletvonaton – tette hozzá.

– Márki-Zay Péteréknek is mennyire jól „bejött”, amikor gombákhoz hasonlítottak szavazókat, vagy amikor arról beszélt, hogy egy keresztrejtvényt nem tudnának a fideszesek kitölteni – emlékeztetett Trombitás Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában. Majd rámutatott: az eddigi legnagyobb győzelmet hozta el.

Ha ilyen ütemben épül a tiszás szeretetország, hiszen ez már nyilvánvalóan az, akkor igazából nekünk csak egy kávét kell kérni

– jelentette ki.

A véleményvezér egy mémet is megosztott Azahriah sértő bejegyzésével kapcsolatban, amelyhez ezt írta: „Azi innentől teljes erőbedobással muzsikálhat a legnagyobb rajongójának.” A képen Azahriah és Magyar Péter látható.

De nemcsak egy mémmel, hanem egy mesterséges intelligencia által készített zenével is készült Trombitás Kristóf Azahriah-nak.

Írtunk is egy nótát arról, milyen az életünk

– írta a dalhoz.