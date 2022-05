A Biden-adminisztrációba is beépült a Soros-hálózat

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a New Venture Fund a hálózat sok más alapjával együtt az Arabella Advisors nevű tanácsadó cég alá tartozik, amely részt vett az erőszakos megmozdulásokat szervező Black Lives Matter mozgalom finanszírozásában és elindításában, de egy pénzügyi botrány kapcsán is cikkezett róla a sajtó. Korábban a Fox News arról számolt be, hogy az amerikai balliberális oldal 1,6 milliárd dollár értékű készpénzt gyűjtött be névtelen adományozóktól, s a tranzakciók átláthatatlansága és a források nehezen azonosítható volta miatt ezeket az összegeket dark money-ként (sötét pénzekként) emlegette a sajtó.

Sötét pénzek elosztása

A feltárt dokumentumok szerint az Arabella Advisors 896 millió dolláros támogatást nyújtott különböző liberális csoportoknak. A New Venture Fund is hasonlóan nagy eszközállománnyal rendelkezik: 2020-ban 965 millió dollárt gyűjtöttek be névtelen befizetések formájában.

Dollármilliárdos pénzmozgások

A hálózatban szereplő alapok – amelyeket Soros alapítványai külön-külön is több millió dolláros összegekkel támogatnak – a sötét pénzekből származó bevételeikből jelentős summákat utalnak át különböző nonprofit szervezeteknek, amelyek közül több a hálózaton kívül működik. A Fox News cikkéből kiderül például, hogy a New Venture Fund 447 millió dollárt folyósított más baloldali szervezeteknek (44 millió dollárt az America Votesnak, 25 millió dollárt a választási reformcsoportnak, a Center for Tech and Civic Life-nak és egymillió dollárt a Center for American Progressnek, amely egy nyíltan Biden-szimpatizáns csoport). A Sixteen Thirty Fund is óriási összegeket költött hasonló szervezetek támogatására: 128 millió dollárt utaltak az America Votesnak, tízmillió dollárt a Defending Democracy Togethernek (nyíltan Trump-ellenes), 2,1 millió dollárt az American Bridge 21st Century Foundationnek (amit a liberális demokrata David Brock irányít).

A szintén az Arabella Advisors alá tartozó Windward Fund 44 millió dollárral támogatott nonprofit szervezeteket, többek között támogatta a Missouri Organizing and Voter Engagement Collaborative és a National Vote at Home Institute nevű választói elkötelezettségi csoportokat.

Az ugyancsak az Arabella Advisors által menedzselt Hopewell Fund 80 millió dollárt költött hasonló célokra, ebből a legjelentősebb (nyolcmillió dollár támogatás) egy progresszívmédia-csoporthoz, az Acronym hoz került.

A hálózat aktivista vonalon is kapcsolódik az amerikai belpolitikához, hiszen az Arabella Advisors tavalyi hatásjelentéséből az derül ki, hogy a választások lebonyolításában is részt vettek. A Time to Vote kampány keretében például önkénteseket szerveztek a csoport dolgozóiból, akik a többi között közvélemény-kutatóként vehettek részt a választáson vagy az idősek szállításában működhettek közre, sőt akár a jelöltek támogatásában is aktívan részt vehettek. Bevallott céljuk a választói aktivitás fokozása és a választáson való részvétel fontosságának hangsúlyozása volt.