A Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezetei is segítenek a Tungsram-dolgozóknak

– 1600 magyar dolgozót készül utcára tenni a kormány egyik stratégiai partnere – utalt a Tungsram gyárra e heti napirend előtti felszólalásában is Komjáthi Imre. A szocialista képviselő már az előző ülésnapon is erről beszélt napirend előtt, szerinte magyar munkaerőt védő garanciák kellenek a hazai és a nemzetközi nagytőke érdekeinek védelme helyett. Mint mondta, egyenesen Szijjártó Péter külügyminiszternek kellene segítenie a dolgozókon. Komjáthi arról is beszélt, hogy a főváros baloldali vezetése segít a budapesti gyárból elbocsájtottakon, de a vidéki telephelyeken dolgozók kilátásai rosszabbak.

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár visszautasította a szocialista honatya vádjait. Felidézte; a kormány gazdaságvédelmi akcióterve 1,6 millió munkavállalónak segített, ennek köszönhető, hogy a munkanélküliség ma Magyarországon az egyik legalacsonyabb.

Megerősítette, hogy a kormány segít a Tungsram dolgozóinak is, a foglalkoztatási osztályok munkatársai helyszíni segítséget nyújtanak.

A munkaerőpiacon nem egy nap alatt megoldható egy ilyen helyzet

– hívta fel a figyelmet az államtitkár. Elmondta, hogy jelen állás szerint év végéig van nevesítve, hogy ki meddig áll a Tungsram alkalmazásában.

– A hajdúböszörményi dolgozóknak Debrecenben már a Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezete meg is szervezte az első fórumot, ahol a további lehetőségekről tájékoztatják őket

– állította Bodó Sándor. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy a képzés és az átképzés ma már a legfontosabb a munkaerőpiacon, hiszen az élet ezen területe is változik.